Capcom vient de faire une annonce surprise qui devrait faire plaisir aux fans de la première heure. Monster Hunter Wilds vient en effet de revoir son programme de mise à jour pour apporter l’un des contenus les plus attendus dès le prochain patch. Par contre, qui dit plus de contenu lors de la prochaine update, dit aussi retard de cette dernière. On vous explique.

Monster Hunter Wilds change ses plans, mais pour une bonne raison

Monster Hunter Wilds, comme MH World et Rise en leur temps, à un emploi du temps chargé et un calendrier bien rodé. Au fil des mois, de grosses mises à jour, les Titles Updates (Grandes Mises à jour), sont déployées régulièrement et font aussi de nouveaux chapitres à chaque fois avec des créatures inédites, des évènements à gogo et tout un tas de choses. Entre deux, du contenu et des évènements viennent se glisser, comme les quêtes temporaires par exemple. La dernière en date, la Grande Mise à jour 2, nous a déjà gâtés en termes de contenus, mais d'autres devraient arriver dans les prochains jours.

La troisième, quant à elle, ne débarque qu’au mois de septembre et elle devait également être la porte ouverte à des changements en profondeur. Notamment en ce qui concerne la difficulté, jugée beaucoup trop facile pour les vétérans de la franchise. Il semblerait finalement que Capcom ait envie de faire plaisir aux joueurs avant l’heure puisqu’il vient de remanier son calendrier pour proposer ces ajustements attendus dès la prochaine mise à jour, et non pas après la Grandes Mise à jour 3 de septembre comme c’était prévu initialement.

Du contenu attendu mais une mise à jour repoussée

Une modification de dernière minute ayant pour objectif de satisfaire les joueurs en quête de challenge. Si Monster Hunter Wilds est très apprécié, adoré même, il a aussi été critiqué par son manque de prise de risque. Le jeu est globalement plus facile que ne l’était World et carrément à des kilomètres de ce que proposait Iceborne et son endgame. Capcom a toutefois entendu les retours et dit travailler attentivement sur le contenu de fin de jeu de Monster Hunter Wilds.

Ça commencera donc par un nouveau palier de difficulté qui sera disponible dès la prochaine mise à jour à venir courant août. De plus, un nouveau système de récompense sera mis en place et fonctionnera avec des talismans aux propriétés aléatoires, l’occasion donc de s’ouvrir davantage au farming, une excellente chose. Tous ces ajouts de dernière minute auront toutefois pour conséquence de repousser la date de sortie de la prochaine mise à jour. Cette dernière n’arrivera finalement que le 13 août prochain sur consoles et PC au lieu de sortir en début de mois comme prévu.