Une nouvelle mise à jour 1.000.04.00 de Monster Hunter Wilds est arrivée ! Et elle corrige d'énormes problèmes sur PS5, Xbox Series X|S et PC (via Steam). Voici les notes de patch.

Plus rien ne semble arrêter Monster Hunter Wilds qui a déjà dépassé les 8 millions de ventes. L'appétit pour la chasse aux grosses bestioles est bien là et le pari d'ouvrir sa licence, au risque de froisser un peu les vétérans, a visiblement payé. Si tout va bien du côté des ventes, le jeu est entaché par une polémique autour de l'édition de personnages. Quand vous vous lancez, vous pouvez créer un chasseur ou une chasseuse sur mesure, ainsi que votre Palico, mais après cela, il faut passer à la caisse en dépassant de 6 à 10 euros. Comme tous les jeux, Monster Hunter Wilds souffre aussi de problèmes de jeunesse, et une mise à jour à installer de toute urgence est désormais disponible.

La mise à jour Monster Hunter Wilds du 4 mars 2025

Au-delà de la polémique, l'aventure de Monster Hunter Wilds pouvait être entravée à cause de bugs plus ou moins gênants. Pour faire face à ces soucis, une mise à jour 1.000.03.00 a été déployée il y a quelques heures. Grâce à elle, les tutoriels ne devraient plus apparaitre en boucle à la Forge. Qui plus est, les menus ne devraient plus non plus être grisés et donc inaccessibles.

De plus, le Grill et le Centre d'Ingrédients devraient être disponibles en toutes circonstances. En parallèle de la mise en ligne de ce patch, Capcom avait indiqué être en train d'enquêter sur des bugs qui pouvaient bloquer la progression du joueur dans les chapitres 5-1 et 5-2 de Monster Hunter Wilds. Eh bien c'est déjà de l'histoire ancienne avec l'update 1.000.04.00 qui est sortie sur toutes les plateformes.

Notes de patch 1.000.04.00 PS5, Xbox Series X|S et PC

Quoi de neuf dans la mise à jour 1.000.04.00 de Monster Hunter Wilds sur PS5, Xbox Series X|S et PC ? Voici les notes de patch complètes avec les changements détaillés par Capcom.

Les fonctionnalités « Griller la viande » et « Centre d'ingrédients » ne pouvaient pas être débloquées même après avoir rempli les critères de progression

Résolution d'un bug où les joueurs pouvaient tomber à travers la carte, durant la mission « Vers les champs de ferveur » du Chapitre 2-1 de l'histoire de Monster Hunter Wilds en se rendant à Azuz

Correction d'un problème où il était impossible où le Guide des monstres ne pouvait pas être consulté

Durant la mission « Un monde en furie » du Chapitre 5-2, un PNJ pouvait ne pas apparaître, bloquant la progression.

À la forge, un problème pouvait entrainer un affichage répété des tutoriels, désactivant ainsi certaines options du menu

Lorsque vous bloquer l'attaque d'un monstre avec une lance en utilisant la Garde puissante dans certaines conditions, l'arme clignotait en rouge mais l'effet n'était pas activé.

Résolution d'un problème où l'utilisation d'une cape pouvait activer par erreur une compétence d'équipement d'arme

Correction d'un souci durant l'emploi des compétences « Performance Maximale » et « Auto-amélioration » qui pouvaient afficher des effets en continu

Résolution d'un problème où le chasseur pouvait se figer et ne plus répondre aux commandes. Cela arrivait lorsque ce dernier réussissait une Attaque de compensation avec la Fauchée Descendante de la Volto-hache

Correction des problèmes de rendu d'écran qui se produisaient dans certaines conditions. Des soucis qui pouvaient provoquer des fermetures forcées de Monster Hunter Wilds

