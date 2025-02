Capcom vient d’annoncer une première mise à jour majeure pour Monster Hunter Wilds, prévue début avril. Et bonne nouvelle : elle va apporter deux gros ajouts qui devraient ravir la communauté. Au programme ? Un défi encore plus corsé pour les chasseurs les plus aguerris et un tout nouvel espace social pour se retrouver entre joueurs.

Un défi plus grand que jamais pour Monster Hunter Wilds

Les amateurs de combats intenses vont être servis dans Monster Hunter Wilds. Capcom promet un monstre d’un niveau encore jamais vu, encore plus puissant que les Tempérés. Autant dire que même les vétérans risquent d’avoir du fil à retordre. Mais ce n’est pas tout ! Un autre monstre, lui aussi redoutable, sera également de la partie. Pour l’instant, aucun détail sur leur identité, mais une chose est sûre : il faudra être prêt.

Ces ajouts rappellent les mises à jour des précédents Monster Hunter, où Capcom relevait le niveau en ajoutant des versions plus féroces des créatures déjà présentes. Reste à voir si ces nouveaux monstres seront totalement inédits ou des variantes plus puissantes d’ennemis existants.

Un vrai espace social pour les chasseurs

L’autre grande nouveauté de Monster Hunter Wilds, c’est l’arrivée d’un véritable lieu de rassemblement. Jusque-là, les villes servaient surtout de hub pour préparer ses quêtes. Mais cette fois, Capcom ajoute un espace entièrement dédié aux interactions entre joueurs.

On pourra s’y retrouver pour discuter, partager un repas et organiser ses chasses dans une ambiance plus conviviale. Un retour bienvenu à l’esprit des anciens Monster Hunter, où les hubs sociaux jouaient un rôle central dans l’expérience multijoueur. Petite condition cependant : il faudra avoir terminé l’histoire principale pour y accéder.

Avec cette première mise à jour, Capcom répond à deux attentes majeures des joueurs : plus de challenge et plus de social. Entre le monstre surpuissant et cet espace communautaire, MH Wilds va encore gagner en profondeur.

Source : Capcom