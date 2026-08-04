Comme annoncé par Capcom la semaine dernière, Monster Hunter Wilds a aujourd’hui déployé une grosse mise à jour pour entrer en version 1.042. Voici tout ce qui change.

Entre Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, sorti en début d’année, et Monster Hunter Wilds, disponible depuis l’année dernière, les fans de la monstrueuse franchise de Capcom n’ont décemment pas le temps de s’ennuyer. Et l’éditeur compte bien tout faire pour que cela continue ainsi, en témoigne par exemple l’annonce de l’extension Ascendance pour le second titre. Mais avant que celle-ci ne pointe le bout de son nez courant 2027, du travail reste à faire sur Monster Hunter Wilds, qui vient tout juste d’accueillir une belle mise à jour.

Monster Hunter Wilds déploie sa version 1.042

D’un poids d’environ 3.5 Go sur PS5, Xbox Series et PC, cette nouvelle version déployée au milieu de la nuit chez nous apporte notamment la possibilité pour les joueurs de profiter de certaines missions, autrefois uniquement jouables en ligne, sans connexion internet. Une excellente nouvelle pour la communauté de Monster Hunter Wilds donc, en sachant que d’autres nouveautés majeures sont également de la partie pour l’occasion. Voici le patch notes complet de cette mise à jour 1.042.00.00.

Nouveautés majeures et changements

Le jeu prend désormais en charge le transfert des données de sauvegarde de la démo du prologue. Pour transférer vos données, lancez le jeu complet alors qu'aucune donnée de sauvegarde de la version complète n'existe.

La Quête Événement à durée limitée « Just What the Doctor Ordered » est désormais ajoutée définitivement au jeu et peut être jouée hors ligne.

Les 25 Quêtes Événement et Quêtes Défi actuellement disponibles, qui nécessitaient auparavant une connexion en ligne pour être acceptées, peuvent désormais être jouées hors ligne, à l’instar de : Mission spéciale : Tuer le Gogmazios « Freedom from Solitude » Événement : « The Dreamer's Stairway » Et plus encore !

La liste des Quêtes Événement au comptoir des quêtes a été ajustée afin que les quêtes disponibles s'affichent en haut.

Correctifs et ajustements d'équilibrage de Monster Hunter Wilds

Bases et installations

Correction d'un problème à cause duquel l'option d'équipement de camp temporaire « Tonneau d'entraînement » pouvait s'afficher deux fois.

Monstres

Correction d'un problème à cause duquel des textures involontaires apparaissaient sur la tête de Guardian Fulgur Anjanath, donnant un rendu peu naturel.

Correction d'un problème à cause duquel, lors de certaines attaques de l'Arkveld alpha suprême, des effets d'attaque censés se propager dans quatre directions pouvaient être déviés dans des directions imprévues par des interactions avec le terrain.

Joueur

Correction d'un problème à cause duquel, après avoir reçu les effets de Bouclier synthétique ou de Synergie améliorés par la compétence de groupe Résonance II d'un autre joueur, les joueurs de Monster Hunter Wilds ne pouvaient plus recevoir les effets normaux (non améliorés) de Bouclier synthétique ou de Synergie une fois les effets améliorés expirés.

Correction d'un problème à cause duquel, arme dégainée, les pièges ne pouvaient pas être posés via un raccourci du menu radial immédiatement après l'activation du mode Concentration.

Divers

Correction d'un problème à cause duquel la musique de fond et les effets sonores ne se déclenchaient parfois pas correctement.

Correction d'un problème affectant le pendentif « Arkveld : marque de maîtrise » (obtenable via la quête défi gratuite de l'Arkveld alpha suprême) : en cas de charge système élevée, l'animation de balancement de l'ornement s'arrêtait dans certaines situations après le dégainement de l'arme.

Des mesures ont été prises pour éviter les saccades lorsqu'une limite de fréquence d'images est définie et que NVIDIA DLSS est activé dans les paramètres graphiques.

Correction d'un problème à cause duquel certaines répliques ne se déclenchaient pas correctement.

Correction de divers problèmes de texte.

Divers autres problèmes ont été corrigés.

Source : Capcom