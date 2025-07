Depuis plusieurs jours, Monster Hunter Wilds fait l'objet du mécontentement de la communauté des chasseurs des Terres Interdites. Ceux-ci reprochent notamment de gros problèmes de performance toujours pas résolus depuis la sortie du jeu en février dernier, ainsi qu'un manque de contenu, alimenté principalement par des mises à jour majeures comme le récent Title Update 2. Ce mécontentement s'exprime notamment via un review bombing massif du titre sur Steam, et pour certains par des messages extrêmement virulents à l'attention de ses développeurs. Ce qui a motivé Capcom à se fendre d'un communiqué lourd de sens.

La Guilde prend des mesures face à certains chasseurs de Monster Hunter Wilds

Après son fulgurant succès commercial suite à son lancement le 28 février 2025, Monster Hunter Wilds se trouve dernièrement sous les feux des projecteurs pour une raison bien moins joyeuse. Cinq mois après son lancement, le titre souffre hélas encore de plusieurs problèmes pas entièrement résolus, notamment concernant des performances en dents-de-scie, sur toutes les plateformes. Ce malgré plusieurs mises à jour, qui n'ont visiblement pas suffisamment amélioré la situation. C'est en tout cas ce que ressentent de nombreux joueurs, qui font savoir de manière très vocale leur mécontentement à Capcom.

Certains semblent cependant être allés beaucoup trop loin dans l'expression de leur colère vis-à-vis de la situation de Monster Hunter Wilds. Dans un récent communiqué, Capcom a en effet indiqué que des développeurs ont subi des vagues de harcèlements sous forme notamment de menaces. Face à une telle situation, le studio japonais se dit prêt à prendre des mesures radicales et à saisir la justice à l'encontre des joueurs coupables pour mettre fin à de tels agissements.

Voici en substance le contenu du communiqué de Capcom face au « harcèlement des clients » à l'égard des développeurs de Monster Hunter Wilds : « Nous prenons au sérieux les avis et demandes des clients, car ils sont indispensables pour améliorer nos produits et services. Mais la calomnie, la diffamation, l'intimidation et les menaces contre nos employés nuisent à l'environnement de travail et à la tranquillité d'esprit des personnes touchées. Par conséquent, nous répondrons de manière appropriée à ces actes, en contactant la police ou un avocat afin d'engager des poursuites judiciaires et pénales, si nécessaire ».

© Capcom

Source : Capcom