Monster Hunter Wilds profite de sa quatrième mise à jour gratuite majeure pour passer en version 1.040.00, trois mois après le Title Update 3 introduisant notamment l'Omega Planetikos, fruit d'une collaboration avec Final Fantasy 14 Online. Pour ce quatrième Title Update 4, on retourne dans l'univers de la franchise, avec l'ajout du tout premier Dragon Ancien du jeu, mais pas seulement. Partons à la chasse aux détails.

Une nouvelle mise à jour Gogmassive pour Monster Hunter Wilds

En première ligne des principaux ajouts de la dernière mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds, on compte évidemment un nouveau monstre : le Dragon Ancien Gogmazios, qui nous vient tout droit de Monster Hunter 4 Ultimate. Il s'agit d'une créature titanesque sévissant dans le Bassin pétrolier, où il se couvre de goudron et utilise des attaques de feu pour provoquer de véritables ravages dans une région qui lui est particulièrement favorable. Pour l'affronter, il faudra toutefois disposer d'un Rang Chasseur 100 ou supérieur. Outre le Gogmazios, la mise à jour ajoute de nouveaux monstres Alpha 9★ dans des quêtes événements ou des rencontres aléatoires. Enfin, les Chasseurs de Soutien reçoivent de nouvelles recrues qui pourront nous accompagner dans nos chasses.

En plus d'un monstre inédit, de variantes plus difficiles de monstres existants et de nouveaux Chasseurs de Soutien, la quatrième mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds apporte également une grosse vague d'équilibrages pour l'ensemble des 14 armes du jeu. Ces changements apportent globalement de nouvelles options aux chasseurs ou des opportunités d'enchaîner de manière plus fluide divers types d'attaques.

Enfin, la quatrième mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds promet d'apporter d'importantes améliorations au niveau des performances sur PC. Un point qui a fait couler énormément d'encre depuis le lancement du jeu. À noter toutefois que, si l'on en croit de nombreux retours des joueurs, le résultat ne semble malheureusement pas être la solution miracle tant attendue par la communauté de PCistes. Il faudra peut-être attendre de plus amples correctifs pour que la situation se stabilise vraiment.

De nouveaux contenus gratuits à venir progressivement au fil de l'hiver

L'arrivée grâce à la quatrième mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds du Gogmazios, de variantes plus difficiles de monstres existants, de nouveaux Chasseurs de Soutien, d'une importante vague d'équilibrage des armes et de correctifs pour améliorer les performances sur PC n'est toutefois que la première partie des réjouissances. Du 19 décembre 2025 au 14 janvier 2026 arrivera en effet également le Festival de l'Accord de l'Hiver, l'Hymne de Lumen, qui introduira de nouvelles quêtes et éléments à débloquer en lien avec les fêtes de fin d'année.

Le 24 décembre 2025, peu après l'ouverture du prochain Festival donc, ce sera au tour du Jin Dahaad Alpha Suprême de faire son entrée, suivi le 18 février 2026 de l'Arkveld Alpha Suprême. Après cela, Monster Hunter Wilds disposera donc d'une version Alpha Suprême de chacun de ses monstres majeurs, en attendant de voir ce que nous réservent les prochaines mises à jour gratuites majeures.

