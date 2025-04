Ce 16 avril se montre plutôt chargé pour Monster Hunter Wilds. En plus de renouveler sa rotation de quêtes événements, il reçoit également une nouvelle petite mise à jour pour compléter le Title Update 1 de ce 4 avril. En outre, Capcom se fend d'un changement s'agissant d'une récompense gratuite à venir pour les chasseurs adeptes de l'Arène introduite avec l'arrivée du Grand Camp. On vous détaille tout cela.

Monster Hunter Wilds se met encore à jour

Disponible depuis ce matin très tôt, Monster Hunter Wilds passe en version 1.010.01.00 avec un nouveau hotfix pour corriger ce qui peut l'être depuis sa mise à jour gratuite majeure de ce début d'avril. Qui dit hotfix dit donc un patch relativement léger, qui se concentre sur la correction de divers bugs. Il faudra malheureusement repasser plus tard s'agissant de l'amélioration des performances du jeu, tant sur PC que sur consoles.

Cette petite mise à jour de Monster Hunter Wilds vient donc notamment corriger des problèmes de crashes intempestifs, par exemple en commerçant avec les villages par l'entremise de Nata, ou lorsqu'on lance une partie avec certains équipements bugués portés par le chasseur. D'autres bugs relatifs à la progression de l'histoire reçoivent également un correctif, comme le cas où le Palico ne monte pas sur le Seikret dans certains passages. Sur le même thème, un bug empêchant de relancer la quête liée au Mizutsune devrait maintenant être corrigé.

Enfin, plusieurs correctifs s'intéressent aux quêtes Arènes introduites avec le Grand Camp. Il ne devrait ainsi plus être possible de les faire avec son propre équipement, ou avec les Amulettes de Force et de Défense dans son inventaire. Vous trouverez tous les détails de cette mise à jour via le lien partagé par post X.com cité en source ci-dessous.

Un appréciable changement pour les récompenses de la quête Défi d'Arène du moment

En parlant des quêtes d'Arène de Monster Hunter Wilds, Capcom a annoncé un changement s'agissant des récompenses obtenues en réalisant la quête Défi Doshaguma du Vallon. Comme son nom l'indique, cette quête implique d'affronter un Doshaguma normal via le panneau des quêtes d'Arène, accessible uniquement depuis le Grand Camp, avec donc des sets d'équipement prédéfinis à l'avance. Celle-ci se terminera le 18 avril à 1h59 du matin, et récompensera alors les chasseurs d'un ou plusieurs pendentifs d'arme en fonction de leurs performances.

Suite à ce changement opéré par Capcom, les chasseurs participant à la quête et la terminant pourront ainsi recevoir deux pendentifs, au lieu d'un seul comme initialement prévu. Le dernier pendentif, qui récompense les chasseurs les plus chevronnés de Monster Hunter Wilds, reçoit également un petit changement. Il n'est désormais plus nécessaire de faire partie des 10 000 meilleurs temps réalisés sur la quête, mais seulement de décrocher la note A, en abattant le monstre en moins de cinq minutes. Vous pouvez voir les différents pendentifs à gagner via le post sur le compte X.com officiel de la franchise ci-dessous.

À noter que réaliser cette quête vous octroie également des Pièces Apogée, nécessaires pour fabriquer de nouvelles pièces d'équipement uniquement déblocables via la complétion des quêtes Arène de Monster Hunter Wilds.

