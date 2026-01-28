Après une très (trop ?) longue attente, la dernière mise à jour en date surveillée par la communauté de joueurs PC est enfin disponible sur Monster Hunter Wilds

Un peu moins d'un an après sa sortie, la version PC de Monster Hunter Wilds reçoit enfin davantage d'attention de la part de Capcom. Celle-ci souffrait en effet depuis son lancement de gros problèmes de performance, potentiellement imputés à un bug au niveau de la vérification de la présence de DLC, résultant en d'importantes chutes de framerate en fonction du nombre de contenus téléchargeables non possédés. Après un premier gros effort pour optimiser les choses via la quatrième mise à jour gratuite majeure introduisant le Gogmazios, ce 28 janvier 2026 marquait la sortie d'un autre correctif à destination du PC via Steam. Voyons tout cela plus en détail.

La monstrueuse épine de la version PC de Monster Hunter Wilds enfin corrigée ?

Disponible depuis ce 28 janvier 2026 à trois heures du matin chez nous, la nouvelle mise à jour PC de Monster Hunter Wilds pèse en tout cas son pesant d'octets : 2 Go, ou 31 Go si vous utilisez le pack de textures haute définition (ce qui réduit d'ailleurs le poids global de celle-ci, originellement à 45 Go). Afin d'en profiter au mieux, Capcom préconise par ailleurs de disposer des pilotes graphiques 581,57 ou plus récent chez NVIDIA, et 25.9.1 ou 25.9.2 chez AMD.

Qu'apporte donc cette fameuse nouvelle mise à jour visant à améliorer les performances de la version PC de Monster Hunter Wilds ? Tout d'abord, elle vient diminuer le processus de préparation et compilation des nuanceurs afin de réduire la charge du CPU. Ensuite, elle vient ajuster le streaming des textures pour améliorer la qualité visuelle d'ensemble en réduisant l'utilisation de la VRAM.

Le menu des options graphiques de la version PC de Monster Hunter Wilds reçoit également plusieurs ajouts. D'une part, un onglet CPU fait son apparition afin d'ajuster les paramètres liés à la charge du processeur. Les paramètres graphiques reçoivent aussi de nouvelles catégories pour un ajustement davantage sur-mesure. Les préréglages en profitent par ailleurs pour s'affiner, tout comme le paramètre Brume Volumétrique, qui dispose désormais de cinq niveaux d'ajustement. Reste maintenant à voir si cette mise à jour permet enfin aux joueurs PC de tous horizons de profiter de Monster Hunter Wilds dans de bonnes conditions.

Source : Site officiel de Monster Hunter