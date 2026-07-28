Monster Hunter Wilds va bientôt accueillir une grosse mise à jour avec principalement un changement très demandé par une bonne partie de la communauté.

Tandis que Capcom travaille sur l'extension de Monster Hunter Wilds, baptisée Ascendance et à venir courant 2027, le jeu de base va dans les prochains jours recevoir une nouvelle mise à jour sur PC, PS5 et Xbox Series pour passer en version 1.042.00.00, qui vient notamment étoffer la liste de quêtes accessibles hors-ligne, comme en réaction aux récentes pannes massives qui ont affecté le PSN et le réseau Xbox.

Une mise à jour de Monster Hunter Wilds pour en améliorer l'accès hors-ligne

Commençons par les ajouts les plus importants de la mise à jour 1.042.00.00 de Monster Hunter Wilds à venir le 4 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Ceux-ci ont principalement trait à l'accès de différentes quêtes en mode hors-ligne. Voici une liste des principaux apports :

L'ensemble des 25 quêtes événement et Défis , qui demandaient auparavant une connexion en ligne, seront désormais accessibles en ligne , comme la quête Tuer le Gogmazios, entre autres.

, qui demandaient auparavant une connexion en ligne, , comme la quête Tuer le Gogmazios, entre autres. La quête limitée dans le temps demandant de chasser le Rompopolo Alpha 10⭐ sera désormais une addition permanente jouable hors-ligne .

. Monster Hunter Wilds supporte également le transfert de la sauvegarde depuis la démo permettant d'essayer le Prologue du jeu (mieux vaut tard que jamais ?)

Divers correctifs pour accompagner le tout

Mise à jour oblige, le nouveau patch à venir sur Monster Hunter Wilds apporte également son lot de correctifs sur différents aspects comme les monstres, des bugs relatifs aux joueurs ou à divers autres systèmes du jeu, que vous pouvez consulter dans les moindres détails via une page dédiée sur le site officiel de Monster Hunter. À noter que la mise à jour à venir le lundi 4 août pèsera environ 3,5 Go, ou 5,5 Go sur PC avec le pack Haute Résolution installé.

À ce propos, cette nouvelle mise à jour de Monster Hunter Wilds ne cible malheureusement d'éventuels problèmes de performance qui continuent d'entacher l'expérience pour encore de nombreux joueurs, notamment sur PC. Espérons que Capcom prévoit d'autres correctifs en ce sens, de préférence avant la sortie de l'extension Ascendance, afin qu'un maximum de chasseurs puissent profiter pleinement de cette nouvelle aventure qui promet d'être de haute volée.

Source : Monster Hunter