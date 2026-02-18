10 jours avant son premier anniversaire, Monster Hunter Wilds accueille aujourd'hui ce qui semble être sa dernière mise à jour d'envergure en attendant une extension qui donnera davantage de ses nouvelles cet été et passe en version 1.041.00.00. Après le Title Update 4 comptant comme nouveauté principale le Gogmazios, Capcom promettait en effet plusieurs ajouts importants ce 18 février 2026 à plusieurs niveaux. Voyons justement tout cela plus en détail.

Une nouvelle mise à jour Alpha Suprême pour Monster Hunter Wilds

Dire que cette nouvelle mise à jour de Monster Hunter Wilds est monstrueuse n'est pas un euphémisme, puisqu'elle pèse son conséquent poids de plus de 10 Go, toutes plateformes confondues. Cela implique en principe beaucoup de nouveautés, et c'est justement le cas. Tout d'abord, elle complète la boucle des Prédateurs Ultimes en ajoutant une version Alpha Suprême de l'Arkveld, disponible via une quête permanente, avec son propre set d'armure à débloquer. Outre cet ajout, de nouvelles quêtes Événements de difficulté 10 étoiles, la plus haute de tout le jeu, permettant de chasser la version la plus dangereuse de tous les monstres Alpha Suprême disponibles que sont donc le Rey Dau, le Uth Duna, le Nu Udra et le Jin Dahaad.

Outre ces nouvelles chasses qui vont clairement mettre au défi les chasseurs les plus aguerries de Monster Hunter Wilds, la mise à jour ajoute de nouvelles missions secondaires collaboratives en lien notamment avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection à venir le mois prochain, à condition d'avoir atteint le Rang de Chasseur 9. Une myriade d'autres quêtes Événements autrefois hebdomadaires sont aussi désormais disponibles de manière permanentes. En parlant de quêtes, de nouveaux objets baptisés « talismans abîmés » rejoignent les récompenses de fin de quête, pour récupérer de nouveaux types de talismans.

Enfin, la dernière mise jour de Monster Hunter Wilds ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités relatives aux camps, villages et installations. Tout d'abord, le Centre de fusion de Suja permet maintenant de fabriquer des matériaux Gogma, autrefois accessibles seulement en le chassant. Ensuite, le Centre des Ingrédients permettra d'en récupérer aléatoirement une fois le Rang de Chasseur 9 atteint. Enfin, chaque région pourra maintenant accueillir un camp provisoire supplémentaire, afin de pouvoir se déplacer plus rapidement d'un point de chasse à l'autre.

Plusieurs correctifs pour améliorer grandement l'expérience

Qui dit nouvelle mise à jour dit aussi forcément divers correctifs. En l'occurrence, le dernier patch de Monster Hunter Wilds s'attelle à nouveau à un problème qui le hante depuis près d'un an : les performances. La version 1.041.00.00 du jeu vient notamment optimiser le traitement des données par le CPU/GPU afin de diminuer autant que possible la charge au niveau des textures et de la génération d'effets. Ensuite, la mise à jour vient apporter quelques ajustements au niveau de l'interface, notamment s'agissant de la recherche de quêtes dans Monster Hunter Wilds, qui devrait être plus ergonomique et lisible.

Enfin, plusieurs bugs en lien avec les camps, villages et installations, les monstres ou plusieurs fonctionnalités d'armes du Chasseur reçoivent leur lot de correctifs pour tâcher d'encore améliorer l'expérience d'ensemble. Pour plus de détails à ce sujet, rendez-vous sur le site officiel de Monster Hunter afin de consulter les notes complètes de la mise à jour 1.041.00.00 de Monster Hunter Wilds.

Source : Monster Hunter