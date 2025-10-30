La semaine dernière, Monster Hunter Wilds recevait en effet une mise à jour ciblant toutes les plateformes pour corriger plusieurs problèmes gênants, notamment en lien avec le Title Update 3 introduisant l'Omega Planetikos, entre autres. Le nouveau patch du titre de Capcom qui nous intéresse ici cible quant à lui uniquement le PC via Steam. Voyons ce qu'elle apporte pour cette version qui continue de faire couler beaucoup d'encre depuis sa sortie.

Monster Hunter Wilds fait monter la vapeur sur PC avec sa dernière mise à jour

Pour les versions PS5 et Xbox Series de Monster Hunter Wilds, il faudra en effet repasser plus tard, car cette nouvelle mise à jour 1.030.02.01 cible exclusivement le PC via Steam. Il s'agit de plus d'un patch assez particulier, puisqu'il ne corrige en réalité aucun bug. En lieu et place, son outil de rapport de crash se met à la page, afin d'être en mesure de recevoir davantage de données en cas de fermeture soudaine du jeu sur PC.

Cela permettra donc en principe aux développeurs de conduire des analyses plus approfondies des causes de crashes intempestifs sur Monster Hunter Wilds, et par extension d'être en mesure de trouver plus efficacement des moyens d'améliorer les performances et la stabilité sur cette plateforme. Pour rappel, la version PC du jeu souffre depuis son lancement d'importants problèmes d'optimisation, le rendant pour certains difficilement jouables. Nombre de joueurs attendent donc désespérément des améliorations sur ce terrain, et cette mise à jour de l'outil de crash pourrait à terme enfin fournir des solutions satisfaisantes en ce sens.

Capcom précise d'ailleurs que cela pourrait porter ses fruits à l'occasion de la quatrième mise à jour majeure gratuite de Monster Hunter Wilds à venir courant décembre 2025, avec des améliorations très demandées notamment au niveau de la stabilité et de l'optimisation au niveau du processeur et de la carte graphique. Pour rappel, le fameux Title Update 4 introduira pour toutes les plateformes le premier Dragon Ancien du jeu, le Gogmazios, une extension du contenu endgame, ainsi que le Festival de la Concorde en lien avec Noël.

Source : Site officiel de Monster Hunter Wilds