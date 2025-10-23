Comme promis en début de semaine par Capcom, Monster Hunter Wilds s'est tout fraîchement mis à jour pour accompagner l'ouverture du Festival de la Concorde : Veillée des Rêves, rajoutant un tas de nouvelles activités gratuites, ainsi que le Nu Udra Alpha Suprême au jeu. Celle-ci promet de corriger plusieurs problèmes qui gênent particulièrement les joueurs, comme vous pouvez le constater avec les notes détaillées ci-dessous.

Une mise à jour synonyme d'un festival de nouveautés gratuites sur Monster Hunter Wilds

Via notamment le compte X.com Monster Hunter Status et des notes de patch détaillées sur le site officiel de Monster Hunter Wilds, Capcom a en effet indiqué que la mise à jour 1.030.02.00 se déployer chez nous dès 9 heures du matin. Elle est donc d'ores et déjà disponible et corrige plusieurs problèmes. Cela concerne notamment les joueurs PS5, qui peuvent être victimes d’un bug faisant que le texte du Passe DLC Cosmétique ne s’affiche pas correctement, mais aussi l’ensemble des joueurs, qui peuvent avoir des difficultés à rejoindre une quête dans les salons en ligne après avoir activé le crossplay.

Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls problèmes que corrige cette nouvelle version de Monster Hunter Wilds, comme indiqué plus en détail ci-dessous :

Les quêtes ciblant à la fois le Lagiacrus et le Uth Duna pendant la saison de l’Abondance dans la Forêt Écarlate ne sont pas accessibles.

Certains combats contre les Uth Duna 9★ sont plus durs qu'à la normale.

Même après avoir réussi à vaincre un clone de Nerscylla généré par Omega Planetikos au cours de la quête crossover de Monster Hunter Wilds, celui-ci peut encore se renforcer comme si les joueurs avaient échoué à le vaincre.

Le Rocket Punch d’Omega Planetikos ne peut pas être détruit par les tirs d’un lance-canon.

Dans certaines conditions, un clone de Nerscylla n’apparaît pas lorsque l'Omega Planetikos commence à se préparer pour l’attaque Delta, ce qui rend impossible de lui infliger des dégâts.

En parallèle, rappelons que le Festival de la Concorde : Veillée des Rêves battra son plein sur Monster Hunter Wilds jusqu'au 12 novembre. De quoi nous aider à patienter jusqu'à la quatrième mise à jour gratuite majeure du jeu qui viendra de son côté célébrer les fêtes de fin d'année, avec notamment l'ajout dans le jeu de son premier Dragon Ancien : Gogmazios.

