Monster Hunter Wilds vient tout juste de recevoir une énorme mise à jour qui apporte énormément de changements, quoi de neuf dans les Terres Interdites ?

Capcom continue de mettre régulièrement à jour Monster Hunter Wilds, en plus de travailler sur les futurs Title Updates, dont la troisième est à venir courant septembre, et très probablement une extension majeure. En attendant tout cela, son dernier titre phare passe donc en version 1.021, qui apporte de nombreux changements appréciables, en plus des traditionnels correctifs de bugs.

Une mise à jour 9 étoiles pour Monster Hunter Wilds

Tandis que de nombreux joueurs PC déplorent encore le fait que Monster Hunter Wilds n'est toujours pas dans un état suffisamment stable, Capcom déploie une nouvelle mise à jour pour le titre. Hélas, il faudra visiblement repasser plus tard pour voir arriver des améliorations des performances sur celui-ci. Malgré tout, cette nouvelle version 1.021 pourrait valoir le détour, car ajoute de nombreuses et appréciables nouveautés.

Parmi les plus notables, l'apparition de monstres 9 étoiles, pour les joueuses et joueurs disposant d'un Rang de Chasseur supérieur à 100. Cela implique donc un nouveau pic de difficulté tant demandé sur Monster Hunter Wilds, qui s'accompagne par ailleurs de nouvelles récompenses uniques : les Pierres Brillantes, qui offrent une nouvelle manière d'obtenir des talismans aléatoires.

L'interface tant décriée de Monster Hunter Wilds (qui n'a que peu changé par rapport aux précédents opus), reçoit également un peu d'attention, et cette nouvelle mise à jour vient corriger divers bugs, notamment au niveau de la chasse sous-marine introduite avec l'arrivée du Lagiacrus, comme vous pouvez le constater avec les notes détaillées ci-dessous, traduites de l'anglais par nos soins.

Notes complètes de la mise à jour 1.021

Monstres

À partir de 100 de FC, des versions Alpha des neuf monstres suivants apparaîtront désormais sur le terrain lors de quêtes de niveau 9★ dans Monster Hunter Wilds : Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra, Jin Dahaad, Gore Magala, Arkveld, Mizutsune, Lagiacrus et Seregios.

Des versions normales et Alpha de Rey Dau et Nu Udra apparaîtront désormais dans le Vallon Meurtri à partir du Rang de Chasseur 100.

La fréquence d'apparition des monstres de Rang de Chasser 100 et plus a été ajustée.

La fréquence d'apparition des monstres standards a été légèrement augmentée.

Joueur

Une nouvelle récompense a été ajoutée : la Pierre Brillante.

Remarque : elle peut être obtenue dans Monster Hunter Wildsen récompense des quêtes de monstres de niveau 9★. L'objet est identifié une fois la quête terminée et donne un talisman aux attributs de compétence aléatoires.

La limite d'amélioration a été augmentée pour les armures de rareté 5 et supérieure.

Système de Monster Hunter Wilds

Ajout d'une fonctionnalité permettant de masquer/afficher des munitions et des revêtements spécifiques dans la barre de munitions/revêtements. Cette fonctionnalité est configurable depuis la pochette à munitions et la pochette à revêtement.

Ajout de la nouvelle option d'assistance à la visée par recul.

Vous pouvez désormais ajouter des armes, des armures et des talismans à vos favoris. Ajouter un objet à vos favoris offre les avantages suivants : Une icône en forme d'étoile s'affiche pour faciliter son identification. Vous pouvez trier et réorganiser vos objets par favoris. Un message de confirmation s'affiche si vous essayez de le vendre ou de l'utiliser comme matériau de fusion.

Ajout d'une option de tri par favoris pour les boîtes d'équipement, de décoration et de matériaux artiens dans Monster Hunter Wilds.

Amélioration de la réactivité de la saisie directionnelle sur la carte du monde, permettant un déplacement plus intuitif du curseur.

Bases et installations

Ajout d'une nouvelle fonctionnalité liée aux talismans évalués au pot de fusion.

Corrections de bugs et ajustements d'équilibrage dans Monster Hunter Wilds

Bases et installations

Augmentation de la durée des effets des repas du barbecue portable, des invitations à un repas ainsi que des repas de la cantine.

Monstres

Correction d'un problème où les Frappes Focus pouvaient échouer si une déchirure était présente près d'un point faible exposé.

Correction d'un problème où il était difficile d'infliger des blessures avec des attaques en étant monté sur Blangonga et Ajarakan.

Joueur

Correction d'un problème où l'utilisation d'un objet via un raccourci tout en récupérant d'une réaction aux dégâts ou en esquivant avec l'arme dégainée ne déclenchait pas l'utilisation de l'objet. Les objets seront désormais utilisés automatiquement une fois ces actions terminées.

Ajustement de l'échelle des dégâts lors des déplacements en monture afin de réduire la réduction des dégâts appliquée aux attaques des joueurs non montés.

Correction d'un problème où le statut mouillé n'était pas supprimé lors d'une nouvelle tentative de quête d'arène alors que le joueur était mouillé.

Chasse sous-marine dans Monster Hunter Wilds

Vous pouvez désormais enchaîner une esquive en montant/descendant. Vous pouvez désormais utiliser des objets lors des mouvements ascendants/descendants.

Correction d'un problème empêchant l'utilisation d'objets en mode Focus sous l'eau.

Source : Capcom