Un peu plus d'une semaine après sa seconde mise à jour gratuite majeure, Monster Hunter Wilds en reçoit une autre plus modeste, voici ce qu'elle apporte.

Monster Hunter Wilds reprend maintenant un cheminement plus traditionnel après l'arrivée du massif Title Update 2 introduisant notamment le Seregios et le Lagiacrus. Après une petite mise à jour d'urgence et une nouvelle rotation de quêtes gratuites riches en nouveautés, voilà donc un nouveau hotfix qui vient apporter divers correctifs au dernier gros titre de Capcom. On vous détaille tout cela ci-dessous.

Nouvelle mise à jour de régulation pour Monster Hunter Wilds

Cinq mois après un lancement proprement fulgurant, Monster Hunter Wilds s'attire depuis quelques jours la colère des joueurs en raison notamment de gros problèmes de performances toujours pas corrigés depuis sa sortie. La chose a malheureusement pris une tournure grave, certains joueurs allant jusqu'à harceler les développeurs du jeu, forçant Capcom à sévir et les menacer de poursuites judiciaires.

Doucement mais sûrement, Monster Hunter Wilds se met donc à jour pour corriger ce qui peut l'être, tant au niveau des fameux problèmes de performance que de bugs étant apparus depuis la sortie du Title Update 2 ce 31 juin 2025. Le titre passe ainsi en version 1.020.02.00, avec de nombreux correctifs au programme. La grande majorité cible donc bien des bugs liés notamment aux nouvelles quêtes pour débloquer le Lagiacrus et le Seregios. Voici ci-dessous les notes détaillées des problèmes que cette mise à jour entend corriger.

Notes des problèmes corrigés par la mise à jour 1.020.02.00

Lorsque vous parlez à Nata dans le chapitre 6-1 : « Liens d'une chaîne », un écran noir apparaît, empêchant toute progression dans le jeu. *Ce problème sera résolu en terminant la mission du Lagiacrus « Courants bleus frémissants ». Pour débloquer cette mission supplémentaire de Monster Hunter Wilds, vous devez terminer la mission secondaire « Doshaguma forestier ».

La mission du Lagiacrus ne peut parfois pas être réacceptée.

La mission de Seregios ne peut parfois pas être réacceptée.

Un bug entraînait un changement involontaire de l'emplacement des Camps provisoires dans certaines conditions.

Le Lagiacrus peut parfois nager dans le ciel.

Lors d'un combat contre le Lagiacrus en multijoueur, le chasseur peut ne plus réagir aux commandes.

Lors d'un combat contre le Lagiacrus, le chasseur de soutien peut ne pas sortir de l'eau.

Lorsque vous montez le Seregios avec une Grande Épée ou un Fusarbalète Lourd, certaines attaques peuvent ne pas être enregistrées.

Lors de l'utilisation de la Voltohache, le tranchant diminue davantage.

L'historique d'enquête de Monster Hunter Wilds peut parfois être supprimé.

Un bug entraînait la modification de la taille des monstres des quêtes d'investigation enregistrées avant le Title Update 2 après son application. (Ceci n'affecte pas les quêtes enregistrées après la mise à jour de Monster Hunter Wilds) *Ce correctif restaurera également la taille des monstres des quêtes d'investigation.

Un bug entraînait le changement des couleurs du Seikret enregistrées avant le Title Update 2 à la couleur par défaut lors de la sélection de la Personnalisation du Seikret après son application. (Ceci n'affecte pas les couleurs enregistrées après la mise à jour.) *Ce correctif restaurera les couleurs du Seikret aux paramètres enregistrés avant le Title Update 2 de Monster Hunter Wilds. Si des ajustements ont été effectués après ce problème, les nouveaux ajustements de couleur seront conservés.



