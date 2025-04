Ce 4 avril, Monster Hunter Wilds a accueilli sa première mise à jour gratuite majeure, autrement baptisée Title Update 1. Celle-ci n'a cependant pas encore déployé tout son contenu annoncé, puisqu'arrivera à la fin du mois le Rey Dau Alpha Suprême, une forme encore plus puissante de ce nouveau monstre déjà devenu emblématique. Il sera disponible dans le cadre d'une quête événement disponible du 30 avril au 21 mai, à condition d'être Rang de Chasseur 50. En plus de proposer un défi particulièrement relevé, il récompensera les vainqueurs d'un nouveau set d'armure et de nouvelles armes. En attendant de l'affronter, tout a déjà leaké concernant son armure, et elle pourrait bien devenir indispensable dans de nombreux builds.

Des leaks éléctrisants pour l'armure du Rey Dau Alpha Suprême à venir sur Monster Hunter Wilds

Grâce au Title Update 1, le endgame de Monster Hunter Wilds s'est densifié avec l'arrivée du Mizutsune et l'entrée du Zoh Shia en mode Expert. Si le set du Mizutsune propose un gimmick amusant autour du fléau-bulles, il n'a cependant pas bouleversé la « meta » outre mesure. Celui du Zoh Shia se montre en revanche plus intéressant, avec une régénération de santé passive, de très bons talents et de bonnes statistiques défensives. Même constat au niveau du talent unique de ses armes, qui s'avèrent plus efficaces que les armes Artian sans les améliorations aléatoires parfaites.

Les chasseurs de Monster Hunter Wilds ont en tout cas encore quelques semaines pour bien s'équiper en attendant l'arrivée du Rey Dau Alpha Suprême. Celui-ci risque de proposer un combat encore plus haletant que celui du Zoh Shia. Mais le vaincre octroiera l'accès à de bien belles récompenses : une nouvelle armure et de nouvelles armes. Malheureusement, le plaisir de la découverte en prend un coup à cause d'un leak présentant l'intégralité de ce que proposera son set d'armure, baptisé Rey Dau Gamma.

Nous n'allons pas nous étendre trop longtemps sur la question, afin de ne pas trop divulgâcher la surprise pour celles et ceux souhaitant le découvrir lorsque le Rey Day Alpha Suprême arrivera sur Monster Hunter Wilds. On peut cependant tabler sur le fait qu'il pourrait encore redéfinir la « meta », avec de puissants talents. Cela est cependant compensé par des emplacements de joyaux globalement assez décevants. S'agissant de son apparence, on reste en terrain connu, mais avec d'appréciables changements de couleur. Si vous voulez voir tout cela en détail, rendez-vous sur la page Reddit dédiée aux leaks, également citée en source ci-dessous.

Source : Reddit