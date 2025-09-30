Ce 29 septembre 2025, Monster Hunter Wilds accueillait en effet sa troisième grande mise à jour, qui prend la forme d'un énorme crossover avec Final Fantasy XIV Online, notamment au travers d'une quête pour chasser l'Omega Planetikos, une créature définitivement d'un autre monde par rapport aux habitudes de la franchise. Malheureusement, l'arrivée de cet envahisseur a également coïncidé avec l'introduction de bugs, dont certains à corriger de toute urgence. Capcom en est bien conscient et prévoit un correctif à venir très bientôt pour sauver ce qui peut l'être.

Mise à jour critique pour sauver la collaboration entre Monster Hunter Wilds et FF14 Online

Alors que les problèmes de performance, notamment sur PC, de Monster Hunter Wilds continuent de troubler Capcom, l'arrivée hier de sa dernière mise à jour gratuite majeure en date en a rajouté une couche. L'invasion du monde par l'Omega Planetikos a en effet généré un certain chaos auprès de nombreux joueurs. Certains n'arrivent même pas à lancer le jeu correctement, qui crashe avant d'arriver à l'écran-titre.

Pour celles et ceux en mesure de lancer Monster Hunter Wilds, la situation n'est pas parfaite non plus. De nombreux bugs ont en effet suivi l'Omega Planetikos pour empêcher les chasseurs de chasser tranquillement. Via ses canaux de communication officiels, Capcom a ainsi averti avoir identifié plusieurs problèmes qu'il entend corriger d'urgence via une nouvelle mise à jour. Parmi ces problèmes, on peut citer certains talents ne s'activent pas lorsque la machine se focalise sur un chasseur, ou encore un bug faisant que la monter peut l'empêcher de changer de zone, et donc de terminer la chasse, ainsi que divers bugs graphiques.

Capcom va donc appliquer le plus rapidement possible un hotfix sur Monster Hunter Wilds, le faisant ainsi passer en version 1.030.01.00. À noter que cela impliquera également une mise à jour des nuanceurs lors du premier lancement du jeu après l'application du patch. En espérant que cela suffira à sauver la situation, et que d'autres bugs n'en profiteront pas pour causer d'autres troubles, en attendant d'autres correctifs pour les problèmes jugés moins urgents mais déjà identifiés.

Source : Support Monster Hunter