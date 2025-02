Le lancement du très attendu Monster Hunter Wilds approche à grands pas, et Capcom nous détaille justement les horaires d'ouverture de la chasse et du préchargement du jeu.

Capcom est actuellement sur le pied de guerre, alors que Monster Hunter Wilds s'apprête à sortir à travers le globe sur PC, PS5 et Xbox Series le 28 février. Tout le monde est en effet logé à la même enseigne, sans période d'accès anticipé offerte par une quelconque édition plus onéreuse du jeu. Le studio japonais partage donc les horaires de lancement de son prochain monstrueux titre, ainsi que les horaires de préchargement de celui-ci en fonction des plateformes. Voyons tout cela ensemble.

Monster Hunter Wilds planifie l'ouverture de la chasse

Après l'énorme carton de World, le best-seller absolu de Capcom, les attentes autour de Monster Hunter Wilds sont monstrueuses, tant du côté du géant japonais que des joueurs. Après un Rise avant tout pensé pour la Switch, Wilds marque en effet l'avènement de la sixième génération de la franchise à base de chasse aux monstres, qui plus est sur des machines plus puissantes. Le tout est en effet propulsé par la dernière version du RE Engine, et introduira pour la première fois de la licence un monde plus ouvert, ainsi que des mécaniques uniques comme une météo changeante, la monture Seikret, et le mode Focus.

Monster Hunter Wilds se présente donc comme un nouvel opus particulièrement ambitieux, qui s'ouvrira au monde le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series. À ce titre, le jeu sera disponible ce jour-là à minuit pile sur consoles, et à 6 heures du matin sur PC (via Steam). Il pèsera environ 60 Go, ce qui peut prendre un certain temps en fonction de la connexion de chacun. Il sera toutefois possible de le précharger, pour partir en chasse dès son lancement, pour les plus déterminés.

Sur ce point encore, les horaires de préchargement de Monster Hunter Wilds diffèrent en fonction de la plateforme. Sur PS5, celui-ci s'ouvrira 48 heures avant le lancement, soit le 26 février à minuit. Concernant les versions PC et Xbox Series du jeu, le préchargement s'ouvrira à la même heure à travers le globe, soit a priori 25 février à 21 heures chez nous. À noter que le téléchargement d'un bien connu Patch Day One le jour de sa sortie n'est pas totalement exclu. Vous voilà en tout cas armés des connaissances nécessaires pour partir bien préparés en chasse lorsque Monster Hunter Wilds sortira.

Source : Monster Hunter sur X.com