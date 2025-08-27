Monster Hunter Wilds ajoute du nouveau contenu gratuit à débloquer dès maintenant en réussissant de nouvelles quêtes. Attention, elles ne sont là que pour une durée limitée !

Les chasseurs vétérans ont l'habitude, Monster Hunter Wilds ajoute encore du contenu gratuit pour quasiment tous les joueurs. Les chasseurs vont une nouvelle fois avoir le droit à des quêtes gratuites et utiles, mais les récompenses seront cette fois des armes et du contenu cosmétique.

De nouvelles quêtes gratuites pour Monster Hunter Wilds

Les vétérans sont tous habitués, Monster Hunter Wilds ajoute régulièrement du contenu gratuit via ses imposantes mises à jour, mais pas seulement. Chaque semaine, des missions gratuites sont également proposées pour offrir du nouveau challenge et permettre aux chasseurs de mettre la main sur des matériaux ou des récompenses. Dans les prochains jours, deux quêtes que l’on connaît déjà sont de retour pour vous permettre de farmer des ingrédients utiles pour vos grillades. Comme d'habitude, toutes les quêtes de la semaine ne sont là que pour une durée limitée mais peuvent revenir de temps à temps.

Quêtes gratuites de retour du 27 aout au 3 septembre 2025

À ça s’ajoutent deux nouvelles quêtes gratuites qui vous permettront cette fois de gagner des armes spéciales et un cosmétique amusant.

Bonne Pioche assurée

La première quête gratuite de Monster Hunter Wilds vous demandera de chasseur deux Gravios Alpha. Ces monstres sont particulièrement résistants grâce à leur peau quasi impénétrable. Heureusement, ils sont très sensibles à l’eau et sont relativement lents. Combattez-les un à un pour remporter la victoire en faisant très attention à ses attaques brulantes et son jet de flammes colossal.

Cible : 2 Gravios Alpha

: 2 Gravios Alpha Difficulté : 8⭐

8⭐ RC 41 ou plus

Dispo du 27 aout au 24 septembre 2025

Récompense : les armes spéciales : Pioche du Pillard et Pioche du mineur

les armes spéciales : Pioche du Pillard et Pioche du mineur Tips & Astuces Le Gravios est très sensible à l’eau, un peu au dragon, mais il est aussi immunisé au feu Faites attention à la couleur de son abdomen, lorsqu’il devient luisant, il concentre de la chaleur et peut vous brûler. Évitez à tout prix ses jets de flammes concentrés, ça peut rapidement faire beaucoup de dégâts. Si vous vous battez sur ses flancs, faites attention lorsqu’il commence à chanceler, il peut vous écraser de tout son poids.



Le Monarque mélodieux

Pour cette seconde quête gratuite de Monster Hunter Wilds il faudra affronter un Rathalos, créature emblématique de la licence. Le dragon sait se battre et peut rapidement prendre le dessus. Équipez-vous de capsules flash et de quelques antidotes pour parer les dégâts de poison de sa queue et de ses serres. Pour le reste le mettre au sol est une stratégie très efficace et facile à mettre en place. Flashez-le lorsqu’il vole pour le faire tomber et le tour est joué.