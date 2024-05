On s'attendait à voir Monster Hunter Wilds à l'ouverture du Summer Game Fest, mais State of Play a dégainé du gameplay en premier, ça annonce du très lourd !

Capcom nous avait promis d'entendre à nouveau parler de Monster Hunter Wilds dans le courant de l'été, et c'est au travers du State of Play que les fans ont été servis. Le nouveau jeu de la licence culte de chasse aux monstres nous a montré plus avant du gameplay, et ça donne très envie d'y jouer !

Enfin du gameplay en bonne et due forme pour Monster Hunter Wilds !

Lors de sa première apparition lors des Game Awards, nous avons seulement vu l'aspect monde ouvert de Monster Hunter Wilds, avec des déplacements à dos de monture. Pour voir des combats, il a fallu attendre six longs mois. Capcom a enfin exaucé le souhait des fans au travers du State of Play. Et autant dire d'emblée que l'attente jusqu'à 2025 risque de se faire terriblement sentir.

Nous avons ainsi pu voir un peu d'histoire, qui semble prendre une certaine ampleur dans Monster Hunter Wilds. On décèle même une certaine inspiration du côté de Dragon's Dogma 2. Pour ce qui est des combats, il semblerait que la chasse aux monstres sera encore plus épique que dans un World qui ne manquait déjà pas de piquant en la matière. Nous avons seulement vu du gameplay de la Grande Épée et une arme à distance ressemblant à un Fusarbalète lourd. Nous avons pu voir des attaques totalement inédites, et l'utilisation de gadgets qui rappellent un mélange entre le grappin de World et les filoptères de Rise.

Ce trailer a également été l'occasion de mieux se rendre compte de l'aspect monde ouvert de Monster Hunter Wilds. Celui-ci s'annonce massif, avec des comportements de monstre qui semblent extrêmement cohérents avec l'environnement. Ceux-ci se déplacent en meutes, se battent entre eux ou même interagissent avec les événements climatiques. Tout ceci se montre en tout cas extrêmement prometteur. Vivement 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.