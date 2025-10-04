Le message d'alerte de Capcom ne concerne d'ailleurs pas que Monster Hunter Wilds, mais également Monster Hunter World et Monster Hunter Rise, entre autres jeux du géant japonais. Cet avertissement concerne plus précisément la version PC de ses productions. En plus de problèmes de performances qui perdurent notamment sur Wilds, une bonne partie des joueurs de la plateforme risque très bientôt d'avoir d'autres soucis autrement plus préoccupants.

Capcom annonce une fenêtre d'alerte pour Monster Hunter Wilds et d'autres jeux sur PC

Sorti en 2015, Windows 10 va pour ainsi dire bientôt rendre l'âme, Microsoft encourageant vivement les utilisateurs à passer sur Windows 11, alors que la précédente version de son système d'exploitation ne recevra plus de mises à jour de sécurité à partir du 14 octobre 2025. Souhaitant prendre toutes les précautions nécessaires, Capcom a ainsi alerté, notamment via la page Steam de Monster Hunter Wilds, les joueurs PC encore sur Windows 10 qu'il ne pourra plus garantir le bon fonctionnement de ce titre, entre autres possibilités, après cette date butoir.

Le message d'alerte se présente comme suit : « Microsoft va mettre fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025. Ainsi, à partir de cette date, nous ne pourrons plus garantir que Monster Hunter World, Monster Hunter Rise et Monster Hunter Wilds tourneront correctement sur des systèmes Windows 10 ». Capcom se veut toutefois rassurant, en tout cas dans l'immédiat, mais préfère prévenir que guérir, en poursuivant avec l'avertissement suivant : « Monster Hunter World, Monster Hunter Rise et Monster Hunter Wilds seront encore jouables sur Windows 10 après la date du 14 octobre 2025. Cependant, de futures mises à jour de ces jeux risquent de les rendre incompatibles avec Windows 10. Ni le bon fonctionnement du jeu, ni des services d'investigation en cas de problèmes sur Windows 10 ne seront fournis ».

Si votre machine est encore sous Windows 10, il est donc préférable, voire vivement recommandé, même si potentiellement regrettable, de passer le plus rapidement possible à Windows 11. Et ce pas seulement pour faire tourner correctement les jeux Capcom comme Monster Hunter Wilds, mais également pour garantir une meilleure sécurité de votre ordinateur. Malgré cet avertissement, Capcom a fait l'objet d'une poursuite judiciaire de la part d'un utilisateur, bien que cela soit indépendant de sa volonté.

© Capcom

Source : Steam