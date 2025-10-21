Quatre semaines après l'arrivée sur Monster Hunter Wilds de l'Omega Planetikos dans le cadre du crossover avec Final Fantasy XIV Online qui fait office de troisième mise à jour gratuite majeure, le dernier titre phare de Capcom va dans les prochaines heures se mettre aux couleurs de l'automne et d'Halloween, avec de belles surprises gratuites au programme.

Une Veillée de Rêve à venir sur Monster Hunter Wilds

Via un nouveau trailer, Capcom a présenté rapidement les nombreuses nouveautés gratuites à venir très prochainement sur Monster Hunter Wilds. Après le Festival de la Concorde : Fête des Flammes pour marquer la saison estivale, les Terres Interdites changent radicalement d'ambiance pour accueillir son nouveau Festival : La Veillée des Rêves, qui marque de son côté l'automne. Qui dit octobre dit également Halloween, et c'est justement l'occasion pour le titre de Capcom de fêter la chose à sa manière. La Veillée des Rêves lancera les festivités chez nous demain, le 22 octobre, à partir de deux heures du matin.

Le Grand Camp de Monster Hunter Wilds va donc changer sa décoration pour l'occasion, et ses résidents en profitent également pour se déguiser. En parallèle, du nouveau contenu gratuit s'invite à la fête, comme de nouveaux cosmétiques pour notre Chasseur, son Palico, mais également ses compagnons comme Alma, Erik et Gemma, ainsi que de nouvelles émotes comme la possibilité de marcher comme un zombie, entre autres nouveautés thématiques. Les activités du Grand Camp telles que le bowling adoptent également un twist en rapport avec Halloween.

En parallèle du Festival de la Concorde : La Veillée des Rêves, Monster Hunter Wilds va également accueillir une nouvelle addition à sa galerie de monstres. Après le Rey Dau Alpha Suprême et le Uth Duna Alpha Suprême, ce sera au tour du Nu Udra, le prédateur ultime du Bassin Pétrolier, d'avoir droit à sa forme Alpha Suprême. Le chasser permettra d'obtenir une nouvelle variante de son set d'armures, avec de nouveaux talents. Rendez-vous demain à partir de deux heures du matin chez nous pour découvrir tout cela.

