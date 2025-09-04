Alors que Monster Hunter Wilds, entre autres futures grosses productions de Capcom, était présent à la Gamescom 2025 pour annoncer un crossover avec Final Fantasy XIV Online dans le cadre de la troisième mise à jour gratuite majeure du titre, le géant japonais prépare déjà un véritable festival, à l'attention cette fois du public français. De l'aveu du studio, il s'agirait même d'un événement encore jamais vu en Europe.

Une grande première en France pour Monster Hunter Wilds et la licence

Comme à son habitude, Capcom ne manque aucun événement majeur pour mettre en avant ses grosses productions du moment, comme un Monster Hunter Wilds qui ne cesse de se garnir en nouveaux contenus, mais également les très attendus Resident Evil 9 Requiem, Onimusha: Way of the Sword, et Pragmata. À ce titre, le géant japonais réserve ainsi une belle surprise à ses fans français. Du 30 octobre au 2 novembre, la Paris Games Week 2025, dans sa 13ème édition, sera en effet le théâtre de la première Festa européenne de l'histoire pour la franchise Monster Hunter.

Jusqu'alors un événement se tenant uniquement au Japon et aux États-Unis, Capcom inaugure donc la chose en Europe à Paris, sur le sol français. Cette Festa 2025 proposera par ailleurs un programme particulièrement chargé, notamment concernant Monster Hunter Wilds. Tout d'abord avec un pan e-sportif via le tout premier championnat européen du jeu, la France ayant donc là encore l'insigne honneur d'en être l'hôte. Ensuite, des membres influents de l'équipe comme le directeur du jeu, Yuya Tokuda, et le producteur de la franchise, Ryozo Tsujimoto, seront également de la partie, ainsi que des produits dérivés exclusifs.

Outre une tribune privilégiée pour Monster Hunter Wilds, les participants à la Paris Games Week 2025 pourront également essayer le récemment annoncé Monster Hunter Stories 3, à venir quant à lui courant 2026. Tout cela aura lieu au stand de Capcom, qui accueillera également les susmentionnés Resident Evil Requiem, le nouveau Onimusha, et l'intrigant Pragmata. Rendez-vous donc du 30 octobre au 2 novembre à la Porte de Versailles pour une énorme Festa organisée par Capcom.

© Capcom

Source : Site officiel de Monster Hunter Festa 2025