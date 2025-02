En amont de sa sortie le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series, les premières notes de Monster Hunter Wilds sont tombées, comme par exemple dans nos colonnes. Comme en réaction, l'un de ses seuls concurrents encore plus ou moins en vie a annoncé sa fermeture, ne se sentant visiblement pas de tailler pour coexister face au monstrueux prédateur alpha de Capcom.

La menace de Monster Hunter Wilds sur l'écosystème se fait déjà ressentir

Au fil des années, nous avons vu plusieurs tentatives de concurrencer la monstrueuse franchise de Capcom, notamment depuis le succès planétaire de World en 2018. Parmi les exemples les plus récents, nous avions Wild Hearts sorti en 2023 (hélas fermé depuis), ou encore Dauntless, un jeu de chasse aux monstres free-to-play par Phoenix Labs, sorti en 2019. Celui-ci a toutefois connu un parcours assez rocambolesque, avec de récents changements massivement décriés par les joueurs. La sortie des premiers tests de Monster Hunter Wilds semble avoir été le coup de grâce pour ce monstre un peu en marge de l'écosystème.

Dans la soirée d'hier, nous trouvions en effet notamment sur le compte X.com officiel de Dauntless le message suivant, empreint d'une certaine froideur : « Annonce importante - Dauntless fermera ses portes le 30 mai 2025 et ne sera plus accessible à partir de 8h45 (heure de Paris, ndlr). Le jeu ne recevra pas de contenu additionnel ou mises à jour. Merci à vous tous d'avoir fait partie de l'aventure Dauntless ». Compte tenu de son état et de sa réputation très peu reluisants ces derniers temps, le titre n'avait en effet que peu de chance de continuer à concurrencer la franchise de Capcom pendant bien longtemps, compte tenu de l'énorme attente autour de Monster Hunter Wilds.

Ainsi, à moins de voir sortir d'autres valeureux compétiteurs dans les prochaines années, Capcom reprendra totalement sa place de prédateur ultime du genre qu'il a lui-même créé à partir de fin mai. Monster Hunter Wilds semble en tout cas bien parti pour être un carton au moins aussi impactant que World en 2018, compte tenu des premiers retours globalement élogieux à son égard. Verdict à partir de ce 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Dauntless sur X.com