Une grande nouveauté s'empare de Monster Hunter Wilds. Le dernier grand jeu de Capcom s'attaque à un autre monstre de l'éditeur pour vous proposer du contenu gratuit.

Capcom enchaîne les annonces ces derniers pour son dernier gros jeu en date : Monster Hunter Wilds. En plus de proposer régulièrement des mises à jour importantes, la plupart offrant du contenu gratuit supplémentaire, les équipes pensent également à de belles surprises qui ont de quoi ravir les joueuses et joueurs d'horizons différents. Une nouvelle se dévoile et elle frappe fort !

Du contenu gratuit fracassant dans Monster Hunter Wilds

À l'occasion de la Gamescom 2025, Capcom a dévoilé un énorme crossover entre Monster Hunter Wilds et Final Fantasy 14. Mais, ce n'était pas la seule surprise en réserve. Une autre très grosse collaboration vient d'être annoncée. Mais, cette fois, c'est l'action-RPG qui s'invite dans un autre titre phare de l'éditeur japonais

Après une première rencontre en mai dernier, Monster Hunter Wilds remet le couvert avec Street Fighter 6. L'un et l'autre jeu de Capcom vont vous permettre de récupérer des récompenses gratuites en l'honneur de cette collaboration pendant toute la durée de l'événement, comme des stickers spéciaux pour le jeu de combat et des accessoires uniques pour le dernier MH en date.

Qui plus est, la boutique de Street Fighter 6 va accueillir plusieurs couleur EX spéciales pour certains combattants. Ainsi, vous pourrez habiller Blanka, Akuma, Manon, Cammy et Ken de tenues inspirées des créatures sauvages de Monster Hunter Wilds, pour des combats bestiaux ! De même, le Battle Hub s'offrira un bon relooking en l'honneur de la chasse aux monstres.

Enfin, cette collaboration va marquer le retour du Monster Hunter 20th Anniversary dans le Fighting Pass de Street Fighter 6. Attendez-vous alors à encore plus de contenu à l'effigie de MH Wilds débarquer. Tous les détails doivent encore être précisés. Cependant, vous pouvez d'ores et déjà noter les dates de cet événement temporaire autour des deux licences de Capcom. Rendez-vous du 1er au 30 septembre 2025 pour prendre part aux festivités et obtenir toutes les récompenses gratuites. Ça va cogner fort à la rentrée !