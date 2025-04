Capcom avait prévenu qu’il y aurait énormément de choses à faire après la sortie de Monster Hunter Wilds. Le studio n’a pas chômé puisque très rapidement on a eu le droit à plusieurs quêtes spéciales, à raison d’une ou deux par semaine jusqu’ici. Puis est venue la première grosse mise à jour du jeu qui a ajouté un hub multijoueur, l'arène, de nouvelles quêtes ainsi que deux monstres à chasser : le Zoh Shia et le Mizutsune. Très bientôt, c’est un énorme festival qui sera disponible, le premier en son genre, et lui aussi promet son lot de nouveautés. Cerise sur le gâteau, c’est totalement gratuit.

Un gros festival et du contenu gratuit arrive dans Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds lancera prochainement son Festival de la Concorde : Danse des fleurs qui transformera le Grand-Camp en plus d’offrir une tonne de choses à faire. Outre tout l’aspect purement cosmétique du festival qui verra apparaître des fleurs et des costumes festifs, Capcom promet pas mal de contenus gratuits sur le thème du printemps, notamment de quoi customiser votre profil de chasseur. Il y aura bien évidemment des armures spéciales à fabriquer en mettant la main sur des tickets spéciaux à farmer bien évidemment. À cela s'ajoute aussi une grande quantité de nouvelles missions ainsi que des anciennes qui reviendront le temps des festivités.

Ce premier gros évènement de Monster Hunter Wilds sera disponible dès demain, le 23 avril jusqu’au 7 mai 2025. Durant cette période, d’autres choses viendront comme le premier grand monstre alpha suprême : le Ray Dau.

On vous donne rendez-vous dès demain pour faire un tour dans le détail de toutes les nouveautés. Pour rappel, Monster Hunter Wilds est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.