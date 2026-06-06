Étonnamment discret ces derniers mois, Capcom a finalement fait de grosses annonces lors de la grande soirée du Summer Game Fest, on pourrait même dire qu'elle était monstrueuse. L'éditeur est en effet venu avec des nouvelles de Monster Hunter Wilds et de son futur DLC qui promet déjà du très, très lourd.

Monster Hunter Wilds présente enfin son gros DLC

Comme pour Monster Hunter World et Rise, Monster Hunter Wilds va avoir le droit à un DLC XXL avec beaucoup de contenu. On parle ici non seulement de nouveaux environnements explorables, mais également de nouveaux grands monstres à affronter et tout un pan scénaristique à découvrir. La bande-annonce nous a offert un aperçu des plus alléchants avec des décors inédits et bien évidemment des créatures à gogo. Dans le lot, on aura reconnu certaines vilaines gueules, mais d'autres sont évidemment inédites.

Après avoir très largement ajouté du contenu à grands renforts de mises à jour gratuites, en grossissant le roster de monstres, mais aussi en gavant les joueurs de quêtes supplémentaires, c'est maintenant une extension majeure qui va débarquer pour Monster Hunter Wilds. Capcom nous l'avait dit, il attendait bien sagement l'été pour nous en dire davantage, et c'est au Summer Game Fest qu'il a choisi de nous en mettre plein les mirettes.

Monster Hunter Ascendance nous fera découvrir une toute nouvelle région visiblement très aérienne et verticale où traînent de grosses bestioles comme l'Anjanath, l'Odogaron ou encore le Rathalos. De nouvelles créatures sont évidemment attendues, comme cette Wyverne volante qui semble attaquer en groupe. La bande-annonce nous laisse également apercevoir quelques nouveaux gadgets ou améliorations de fronde, comme un gantelet à charger ou encore une sulfateuse pour cribler les monstres de projectiles. Pas de date de sortie précise malheureusement, mais Capcom a tout de même annoncé que le DLC de Monster Hunter Wilds Ascendance sortira en 2027.