Seulement dix petits jours nous séparent de la sortie très surveillée de Monster Hunter Wilds. Avant l'ouverture officielle de la chasse, sa seconde phase de bêta s'ouvre via une deuxième vague pour en avoir un petit aperçu, même si cette version serait, de l'aveu de Capcom, très différente de la build finale. Petit rappel des modalités pour en profiter encore un peu gratuitement.

Dernier avant-goût gratuit de Monster Hunter Wilds avant sa sortie

Histoire d'attirer le plus de potentiels chasseurs à sa sortie le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series, Monster Hunter Wilds leur propose donc un dernier tour gratuit dans les Plaines venteuses des Terres Interdites. L'occasion de découvrir le prologue du jeu, la première mission de l'histoire principale, et de chasser les monstres rôdant dans la région. Tout cela est d'ores et déjà disponible depuis 4 heures du matin chez nous, et le sera jusqu'au 18 février, à la même heure. Exceptionnellement, cette seconde vague de la bêta ouverte durera en effet un jour de plus pour compenser le temps perdu pour les joueurs PS5 à cause de la panne du PSN le week-end dernier, période de la première vague de la seconde bêta.

Pour rappel, cette seconde phase de bêta de Monster Hunter Wilds rajoute, en plus des monstres Chatacabra, Balahara, Doshaguma et Rey Dau de la première bêta, le grand retour du Gypceros, ainsi que le flagship de ce nouvel opus, le terrifiant Arkveld. Rappelons également que la build de la bêta sera malheureusement la même que la première. Il faudra donc s'attendre à des performances assez instables, et des fonctionnalités manquantes par rapport à la version finale.

Capcom souhaite cependant rassurer les chasseurs de tous horizons suite à leurs retours sur la bêta. La version finale de Monster Hunter Wilds devrait en effet être mieux optimisée, et comporter divers changements attendus, comme le retour du « hit-stop », mais aussi de l'équilibrage pour certaines armes comme l'insectoglaive. Nous pourrons découvrir tout cela à partir du 28 février, avec déjà du contenu gratuit post-lancement prévu pour les saisons suivantes. Un bien beau programme en perspective, en somme.

Source : Site officiel de Monster Hunter Wilds