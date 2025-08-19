Capcom était l'un des invités de marque de la Gamescom 2025, avec tout d'abord Monster Hunter Wilds. Après le crossover avec Street Fighter 6, le titre va donc prochainement faire l'objet d'une autre collaboration, cette fois avec une énorme licence d'un autre studio japonais. La cérémonie d'ouverture de l'événement fut ainsi l'occasion de découvrir ce que le fruit de cette coopération va donner, et quand.

Monster Hunter Wilds annonce un crossover fantastique

Comme sur World, Monster Hunter Wilds va au fur et à mesure agrémenter son contenu non seulement grâce à des mises à jour gratuites majeures, mais également via des crossovers. À ce propos, la prochaine collaboration s'inspire justement d'une autre sur le précédent opus de la franchise. Square Enix va en effet de nouveau s'inviter dans l'univers des monstres, mais cette fois par le biais de Final Fantasy XIV Online.

Le trailer ci-dessous nous présente la chose alors que les Chasseurs montent des Seikrets prenant l'apparence des iconiques Chocobo, les montures de Final Fantasy. La collaboration avec Monster Hunter Wilds ne va bien sûr pas s'arrêter là, puisqu'elle apportera également un nouveau montre, en la présente d'Omega Planetes, une sorte d'araignée mécanique géante. Celui-ci arrivera courant fin septembre, soit le même mois que la troisième mise à jour gratuite du titre.

Enfin, dans la dernière image de la bande-annonce ci-dessous, Capcom nous tease également la suite du programme pour l'avenir de Monster Hunter Wilds, avec en l'occurrence une fenêtre de sortie pour la quatrième mise à jour majeure, cette fois dans le courant de l'hiver. Celle-ci devrait apporter comme à l'accoutumée un nouveau monstre, mais également du « contenu endgame » étendu. Voilà donc de quoi susciter la curiosité des chasseurs les plus chevronnés.

Source : Monster Hunter sur YouTube