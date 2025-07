Monster Hunter Wilds était un invité de marque du récent Capcom Spotlight, avec notamment une longue présentation de l'énorme seconde mise à jour gratuite du jeu. En plus d'introduire le Lagiacrus et le Seregios dans les Terres Interdites, le titre va également se mettre aux couleurs de l'été le 23 juillet avec le Festival des Flammes. Avant cela, il va en supplément renforcer la diversité de ses quêtes hebdomadaires gratuites, et ce à commencer pas plus tard que demain.

Chasse aux nouveaux contenus gratuits bientôt sur Monster Hunter Wilds

Chaque semaine depuis son lancement, Monster Hunter Wilds propose de nouvelles quêtes événements gratuites pour recevoir diverses récompenses, comme de nouvelles tenues, ou des éléments à farmer pour garnir sa cantine ou renforcer son équipement. À l'occasion du Title Update 2, le titre va apporter du sang neuf dans cette catégorie, avec notamment deux nouvelles quêtes gratuites à venir dès demain, comme on peut le voir via le teasing de Capcom ci-dessous.

La première, « Un Enfer Dévoilé », nous demandera de chasser le prédateur ultime du Bassin Pétrolier de Monster Hunter Wilds, le Nu Udra. Les récompenses en vaudront toutefois la chandelle : une nouvelle tenue pour le torse de notre chasseur, ainsi qu'un nouveau plastron pour notre bon vieux Palico. Vous pouvez voir un aperçu de tout ceci via le post X.com ci-dessous.

La seconde nouvelle quête événement gratuite à venir sur Monster Hunter Wilds, baptisée « Bulles fugaces », se déroulera de son côté dans une Arène, introduite pour rappel via le Title Update 1, avec la tâche de chasser un Mizutsune avec un équipement spécifique. L'objectif sera d'en venir à bout le plus rapidement possible, afin de récupérer de nouveaux accessoires à accrocher à ses armes en fonction de ses résultats. Là encore, vous pouvez avoir un aperçu des récompenses promises via la publication ci-dessous. Nous ne manquerons pas de vous détailler la marche à suivre pour réussir ces deux quêtes via une soluce dédiée.

Naturellement, d'autres nouvelles quêtes hebdomadaires viendront garnir Monster Hunter Wilds dans les prochaines semaines, notamment à compte du Festival des Flammes, à venir pour rappel le 23 juillet prochain.

Source : Monster Hunter sur X.com