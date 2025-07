Monster Hunter Wilds va très bientôt accueillir un tas de nouveaux contenus gratuits via un gros événement, mais il ne faudra pas trop tarder pour en profiter.

Fin juin, Monster Hunter Wilds a reçu sa seconde mise à jour majeure gratuite, avec en prime deux nouveaux monstres, le Lagiacrus et le Seregios, ainsi que de nouvelles quêtes événements. Il ne s'agissait toutefois que de la première vague des ajouts gratuits du fameux Title Update 2, et la seconde arrive très bientôt, avec là encore son lot de nouveaux contenus gratuits. On vous récapitule tout ça.

Monster Hunter Wilds va encore s'enflammer de nouveaux contenus gratuits

En plus des deux nouveaux monstres ajoutés par le Title Update 2, Capcom avait précisé dans son dernier Spotlight que Monster Hunter Wilds aurait bientôt droit à un nouveau Festival Saisonnier : celui de l'Accord, ou des Flammes, en lien avec l'été. Celui-ci va donc lancer les festivités pas plus tard que demain, le 23 juillet 2025, pour se terminer le 6 août. Comme chaque Festival de la franchise, cet événement sera l'occasion de profiter de diverses activités en lien avec sa saison dédiée au Grand Camp. Le jeu de bowling s'adapte notamment à des jeux de l'été, et les Chasseurs pourront s'adonner à des parties de pistolet à eau Monster Hunteresque.

En plus de ces nouvelles activités, Monster Hunter Wilds va garnir sa panoplie de contenus gratuits à récupérer, comme notamment de nouvelles apparences pour notre Chasseur, son Seikret et son Palico, de manière automatique ou en farmant des tickets. De même, de nouvelles armes spéciales comme un Lance-Canon en forme d'épi de maïs seront à obtenir durant le Festival de l'Accord. Nos compagnons Alma, Erik et Gemma auront également droit à de nouvelles tenues aux couleurs de l'été.

Enfin, le lancement du Festival de l'Accord dans Monster Hunter Wilds marquera également l'arrivée du Uth Duna Alpha Suprême. Pour rappel, Capcom a récemment annoncé un changement important sur ce point : cette version plus dangereuse du prédateur ultime de la Forêt Écarlate sera ainsi disponible de manière permanente. De même, le Rey Dau Alpha Suprême reviendra, pour cette fois également rester et faire régner la terreur dans les Plaines Venteuses, chacun via des quêtes événements dédiées.

Source : Monster Hunter sur X.com