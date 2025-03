Monster Hunter Wilds atomise bien tous les records depuis sa sortie officielle le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Dès son lancement, ce nouvel épisode s'est imposé comme étant l'un des jeux les plus joués de tous les temps sur Steam avec son pic à 1 384 608 de joueurs. Mais le succès dépasse les frontières de la plateforme de Valve parce qu'actuellement, le jeu de chasse de Capcom s'est déjà vendu à plus de 8 millions d'unités sur toutes les plateformes.

Du contenu gratuit Monster Hunter Wilds grâce à Discord

Pendant quelques jours, Monster Hunter Wilds vous offre du contenu gratuit à travers deux quêtes inédites temporaires « Brochettes de Volaille » et « Cacophonie Kut-ku ». N'hésitez pas à consulter notre article dédié pour de plus amples explications sur la manière de réussir ces missions additionnelles afin d'obtenir les cadeaux promis. Si vous avez à peine commencé l'aventure, ou que vous êtes à court de ressources, Discord offre un pack « Monster Hunter Wilds The Hunt Begins Assistance ». Et pour le récupérer, vous n'aurez même pas besoin de jouer au jeu.

Pour accéder aux avantages de ce pack Monster Hunter Wilds, il faut avoir un compte Discord et cliquer sur ce lien. Vous serez ainsi redirigés vers le menu « Quêtes » de la plateforme de VoIP. De là, il faut repérer le fenêtre de la quête MH Wilds The Hunt Begins: Assitance Pack et commencer la mission qui consiste à regarder le trailer live-action. Une fois la vidéo terminée, vous serez invités à sélectionner votre plateforme préférée (PlayStation, Xbox, PC), dans le but de générer un code. Attention, vous avez jusqu'à ce vendredi 7 mars 2025 !

Récompenses du Monster Hunter Wilds The Hunt Begins: Assistance Pack

Steak à point (x10)

Méga Potion (x10)

Nutriments (x5)

Max Potion (x3)

Poudre de vie (x3)

D'autres récompenses grâce au Twitch Drops

Si jamais vous arrivez en retard pour obtenir ce pack gratuit Monster Hunter Wilds via Discord, Twitch propose encore gratuitement des récompenses pour le jeu par le biais des Twitch Drops. Pour les réclamer, il faut visionner un livestream parmi la liste de partenaires, en ayant pris soin de lier votre compte Twitch à votre compte PlayStation, Xbox ou PC Steam, et offrir ou vous faire offrir un abonnement Twitch.

Contenus gratuits Twitch Drops de Monster Hunter Wilds sur PS5, Xbox Series X|S et PC

Nageoire de poissaiguiseur (x5)

Capsules aveuglantes (x5)

Poudre du Démon (x3)

Grande bombe baril (x2)

Piège électrochoc (x2)

Ces contenus gratuits étaient offerts sur PS5, mais la campagne est désormais terminée. En revanche, c'est encore valable si vous jouez sur Xbox Series X|S ou PC. Voici les dates butoirs pour espérer gagner ce pack cadeau.

Xbox Series X|S : du vendredi 13 mars 2025 à 06h00 au vendredi 21 mars 2025 à 05h59 (heure française)

: du vendredi 13 mars 2025 à 06h00 au vendredi 21 mars 2025 à 05h59 (heure française) PC Steam : du vendredi 7 mars 2025 à 06h00 au vendredi 13 mars 2025 à 05h59 (heure française)

À toutes fins utiles, on vous rappelle qu'une mise à jour 1.000.04.00 à installer de toute urgence est disponible pour Monster Hunter Wilds.

Source : Threads MH Wilds.