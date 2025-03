Monster Hunter Wilds vous permet d'obtenir des ressources en bouclant les quêtes gratuites évènements de la semaine. Avec les missions « Tarentelle sous la pluie » et « Tyrans des sables », vous pourrez avoir respectivement des joyaux pour vos armes, puis votre armure. Vous avez jusqu'au 25 mars à 00h59. En cas de victoire de la troisième mission « Flamme nocturne du désert », disponible jusqu'au 1er avril 2025 à 00h59, vous aurez des matériaux pour forger un équipement spécial unique. D'autres contenus gratuits vous attendent mais à une condition.

Créez un Capcom ID pour prétendre à des cadeaux

Capcom vous propose de récupérer des contenus gratuits dans Monster Hunter Wilds, sans même vous confronter à de grosses bestioles. Pour obtenir un nouveau pack d'objets, il suffit en effet de se créer un identifiant Capcom, et de le lier au compte de la plateforme sur laquelle vous jouez, que ce soit sur PS5, Xbox Series X|S ou PC. À cet effet, il y a plusieurs étapes à suivre scrupuleusement avant que ce bundle d'items n'apparaisse dans la base de Monster Hunter Wilds.

Premièrement, rendez-vous sur cette page pour créer un ID Capcom. Entrez une adresse mail valide et choisissez un mot de passe. Cliquez sur le bouton « Inscription provisoire » et sur le lien affiché dans le mail envoyé par l'éditeur. De là, vous serez invités à rentrer des informations telles qu'un pseudonyme, votre date de naissance, sexe, pays de résidence, et validez ces détails. Acceptez les conditions d'utilisation et les différentes inscriptions aux newsletters souhaitées. Ne fermez pas la page « Inscription terminée » car vous pourrez directement passer à l'étape pour lier votre compte Microsoft, PSN ou Steam afin d'obtenir les cadeaux Monster Hunter Wilds.

Un pack d'objets gratuit à obtenir dans Monster Hunter Wilds

Vous n'êtes plus qu'à quelques clics de récupérer le pack gratuit d'objets Monster Hunter Wilds. Choisissez votre plateforme « PlayStation Network », « réseau Xbox » ou « Steam », et « Associer avec compte pour PlayStation Network » par exemple si vous êtes sur PS5. Une confirmation vous sera demandée et le tour est joué ! À partir de là, rendez-vous au « Support Desk » au camp de base pour recevoir les objets bonus listés ci-dessous.

Voici les contenus gratuits qui seront transférés dans votre base de Monster Hunter Wilds :

Œuf d'argent x1

Poudre végétale x5

Poudre du démon x5

Poudre de pierre x5

Steak à point x10

Poudre de vie x10

Sphère d'armure x10

Méga potion x30

Source : site MH Wilds.