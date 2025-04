Monster Hunter Wilds n'en finit plus de cartonner et à cet effet, Capcom gâte encore les joueurs avec une nouvelle petite vague de contenus gratuits à récupérer directement dans le jeu.

Même si le jeu indépendant PC du moment Schedule I surpasse Monster Hunter Wilds dans le classement des ventes mondiales Steam, plus rien ne semble arrêter le titre de Capcom. Après s'être écoulé à 8 millions d'exemplaires en seulement trois jours sur PS5, Xbox Series X|S et PC, cet épisode a désormais dépassé les 10 millions d'unités vendues. « MH Wilds a généré un enthousiasme considérable, ce qui a conduit à un record de ventes de plus de 10 millions d'unités au cours du premier mois » a indiqué l'éditeur japonais dans un communiqué officiel.

Des contenus gratuits les 10 millions de Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds continue d'atomiser des records et ça ne devrait pas s'arrêter de sitôt parce que les équipes prévoient du lourd dès cette semaine. En effet, il est déjà temps pour les développeurs d'offrir plein de nouveautés dans le cadre de la première « Title Update » qui sera disponible à partir de ce vendredi 4 avril 2025 sur consoles comme sur PC. Quoi de neuf au programme ? Le monstre aquatique Mizutsune de MH Rise va atterrir dans les Terres Interdites.

Cette première grosse mise à jour de Monster Hunter Wilds promet également un hub central pour accueillir tous les chasseurs d'un même lobby, des quêtes événements, des créatures supplémentaires ou encore des quêtes Arène. À noter que tout ce qui est prévu ne sera pas disponible dès le 4 avril. Plusieurs choses seront accessibles plus tard dans le mois, et parfois de façon temporaire jusqu'en mai.

Pour célébrer son énorme carton et le cap des 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde pour son premier mois de sortie, Monster Hunter Wilds vous offre encore des contenus gratuits sous la forme d'un pack d'objets. Le « 10 million Celebration Item Pack » contient les éléments suivants :

Méga potion (x30)

Poudre de vie (x20)

Méga bombe baril (x20)

Œuf d'argent (x10)

Sphère d'armure (x10)

Crédits : Capcom.

Comment débloquer ce pack d'objets célébrant les 10 millions d'unités écoulées pour Monster Hunter Wilds ? Pour le coup, c'est extrêmement simple. Tout d'abord, assurez-vous que vous ayez la dernière version du jeu. Ensuite, il faudra impérativement être connecté à Internet sur la plateforme sur laquelle vous jouez, sans quoi les bonus ne pourront pas être transférés. Si tout est bon, voici les étapes à suivre :

Aller dans le menu de Jeu

Puis « Objets et équipement »

Et enfin « Bonus de connexion »

Ce pack d'objets de célébration des 10 millions de Monster Hunter Wilds est offert jusqu'au 14 avril 2025 à 1h59 (heure française).

Source : compte X Monster Hunter.