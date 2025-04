Monster Hunter Wilds lance aujourd’hui son premier gros évènement saisonnier : Le Festival de la Concorde, la Danse des Fleurs. À cette occasion, le Grand-Camp, nouveau hub ajouté lors de la première mise à jour majeure d’avril 2025, se pare entièrement de couleurs printanières. À cela s’ajoute une tonne de contenu gratuit à faire, des armures à fabriquer, des missions spéciales et tout un tas d'activités. On fait le tour.

A VOIR AUSSI : TOUS NOS GUIDES COMPLETS DE MONSTER HUNTER WILDS

Le premier gros évènement de Monster Hunter Wilds est lancé, faites place à la Danse des Fleurs

Dès le lancement du jeu, ce qui va vous frapper c’est bien les changements importants du Grand-Camp. Ce dernier conserve ses fonctionnalités, mais change complètement de visage. Les arbres sont en fleur, des pétales roses virevoltent dans l’air… Le printemps est partout. Ce premier gros évènement de Monster Hunter Wilds sera disponible du 23 avril au 7 mai 2025. Durant cette période au Grand-Camp, vous pourrez retrouver des recettes exclusives à la cantine, à consommer à l’aide de tickets spéciaux offerts en récompense de connexion, les Requêtes Spéciales seront elles aussi à thème durant l'évènement et permettent de mettre la main sur de précieux objets. À noter que les bonus de connexion seront également doublés le temps du festival.



Le Grand-Camp est sublime durant l'évènement ©Monster Hunter Wilds - KiKiToès pour Gameblog

Plein de contenus gratuits à débloquer

Les festivités printanières de Monster Hunter Wilds permettent de mettre la main sur beaucoup de choses, dont du nouveau contenu. Comme d’habitude, hormis un pack cosmétique spécial, tout est gratuit et il faudra simplement jouer pour pouvoir tout débloquer. Parmi ces nouveautés, voici ce que vous pourrez débloquer grâce aux bonus de connexion durant l’évènement :

Décoration pour le Seikret

Des Accessoires

Des Emotes

De nouvelles musiques

De l’équipement de camp provisoire

Quelques nouvelles options de personnalisation pour les camps provisoires

Fond, pose, titre et plaque pour le profil de chasseur

Vous pourrez également réclamer un accessoire gratuit directement depuis le Bureau de soutien au Grand-Camp. Allez parler au Felyne Mando près de l'entrée et sélectionnez « Récupérer le Contenu ». Un pack gratuit comprenant un accessoire « Peluche Felyne Sakura » vous attend sagement. Pour rappel, dans Monster Hunter Wilds les accessoires ne sont que des cosmétiques et peuvent s'équiper depuis votre tente dans le menu de personnalisation d'équipement.





Comment débloquer l'armure spéciale de l'évènement ?

Pendant le festival, il sera possible de fabriquer une armure spéciale Vague de Sakura. Comme toutes les armures de rang Expert, cette dernière est déclinée en deux versions Alpha et Bêta. Les talents et les statistiques sont identiques, mais le design change complètement, bien que les deux conservent les mêmes caractéristiques et couleurs. Pour fabriquer cette nouvelle armure limitée de Monster Hunter Wilds, il va falloir mettre la main sur de la Carbalite, un minerai que l’on trouve facilement dans les gisements un peu partout, ainsi que les précieux Tickets Danse des Fleurs. Ces derniers peuvent être récupérés en tant que Bonus de connexion chaque jour.





La nouvelle armure de ©Monster Hunter Wilds - KiKitoès pour Gameblog

Article en cours de rédaction...

Source : Monster Hunter Wilds