Capcom a annoncé un grand changement pour Monster Hunter Wilds avant l’arrivée de sa première grande extension payante. Il était en effet temps que ça change.

Mieux vaut tard que jamais. Il aura fallu attendre 2026 pour que Capcom se décide enfin à revoir l’un des systèmes les plus controversés de Monster Hunter. En 2018, avec l’arrivée de Monster Hunter World, l’éditeur japonais avait en effet limité le nombre de fois où les joueurs pouvaient modifier gratuitement l’apparence de leur chasseur et de leur Palico. Il fallait alors dépenser des Coupons, qui pouvaient être achetés moyennant quelques euros. Avec l’arrivée de Monster Hunter Wilds : Ascendance, la première extension de sa suite, les chasseurs pourront passer au scalpel sans avoir à dépenser quoi que ce soit.

La fin des Coupons payants dans Monster Hunter Wilds

Ce sera une petite révolution pour les habitués de la série. Comme son prédécesseur, Monster Hunter Wilds avait jusqu’ici limité les possibilités de personnalisation gratuite. Après un premier changement d’apparence, il fallait impérativement passer par des coupons supplémentaires. Certains étaient vendus en tant que micro-transactions, au grand dam des joueurs. Capcom va donc finalement abandonner ce système pour rendre le changement d’apparence entièrement libre et gratuit. Dans son communiqué, l’éditeur japonais explique vouloir « offrir une expérience plus agréable aux joueurs ». Cette décision prendra effet avec le déploiement de la mise à jour 2.0 de Monster Hunter Wilds, prévue en 2027 en même temps que l’extension Ascendance. Et si ce n’était pas assez clair, pas besoin d’acheter l’extension pour profiter de cette nouveauté, elle sera bien accessible à tout le monde.

Pour amorcer ce changement, Capcom distribuera des Coupons modification de personnage gratuits jusqu’à l’arrivée du DLC et de la mise à jour jusqu’au 3 décembre 2026. « À titre temporaire, 10 Coupons modification de personnage et 10 Coupons modification de Palico seront distribués gratuitement aux joueurs. Ils pourront être utilisés jusqu'à la sortie d'Ascendance », précise l’éditeur. La version Nintendo Switch 2, à paraître le 4 décembre 2026 ne sera en revanche pas concernée.

©Capcom

Que se passe-t-il si vous avez acheté des Coupons de MH Wilds ?

Les Coupons obtenus resteront cependant utilisables jusqu’à la mise à jour de 2027. Les joueurs de Monster Hunter Wilds qui auraient encore en réserve des coupons dûment achetés recevront un petit cadeau en guise de remerciement qui comprendra :

Accessoire : Porcelet angélique

Accessoire : Cochon satanique

Cela concernera les joueurs ayant obtenu les contenus payants suivants :

Coupon modification de personnage et Palico : pack 3 coupons

Modification de personnage : pack 3 coupons

Coupon modification de Palico : pack 3 coupons





Source : Capcom