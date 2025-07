Alors que Monster Hunter Wilds continue de faire l'objet d'un review bombing massif notamment sur Steam, forçant Capcom à prendre des mesures radicales contre certains joueurs étant allés jusqu'à en harceler les développeurs, le studio japonais s'est récemment fendu d'un communiqué annonçant un changement de direction important suite à de nombreux retours constructifs de la part de la communauté. Cela s'accompagne également de l'arrivée d'un nouveau contenu plus tôt qu'initialement prévu.

Un changement Suprême pour Monster Hunter Wilds

Il y a un peu plus de deux semaines, Monster Hunter Wilds accueillait enfin sa seconde mise à jour gratuite majeure, introduisant dans l'exercice de Lagiacrus et le Seregios dans les Terres Interdites. La liste des nouveautés ne s'arrêtait pas là, puisque le Uth Duna Alpha Suprême devait également arriver dans le cadre d'une quête limitée dans le temps, du 30 juillet au 30 août.

Depuis, Capcom a toutefois changé ses plans à son sujet, notamment suite aux nombreux retours de la communauté de Monster Hunter Wilds en ce sens. Via un récent communiqué, nous apprenons ainsi que le Uth Duna Alpha Suprême arrivera finalement ce 23 juillet, pour accompagner l'ouverture du Festival des Flammes. Cette version plus dangereuse du prédateur ultime de la Forêt Écarlate arrivera donc avec une petite semaine d'avance.

Mais ce n'est pas tout concernant les changements imminents à venir sur Monster Hunter Wilds. Capcom précise en effet que les quêtes relatives aux monstres Alpha Suprême seront, à partir de ce 23 juillet, permanentes, et non plus limitées dans le temps. Pour rappel, tel était le cas pour le Rey Dau Alpha Suprême, qui est revenu il y a peu via une quête événement se terminant ce mercredi 16 juillet à 2 heures du matin chez nous. À partir du 23 juillet, il sera donc possible de chasser librement les versions Alpha Suprême du Rey Dau et du Uth Duna, sans craindre qu'ils ne s'en aillent.

Capcom en profite aussi pour indiquer qu'il envisage également de rendre d'autres quêtes événements permanentes, sans plus de précision, qui devraient arriver via un autre communiqué ultérieur, en attendant la troisième mise à jour gratuite majeur à venir de son côté sur Monster Hunter Wilds courant fin septembre.

Source : X.com