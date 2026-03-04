On peut vraiment dire qu'il y aura eu un avant et un après Monster Hunter Wilds pour Capcom. L'éditeur japonais a pris une décision qui va tout changer pour l'avenir grâce à lui.

À l'approche de la fin de l'exercice financier, Capcom fait le bilan sur l'année passée. Un point essentiel pour relever ce qui fonctionne ou ce qui marche moins bien et, ce faisant, clarifier sa stratégie pour l'avenir. Or, 2025 a été marquée par le succès monstrueux de Monster Hunter Wilds. Un épisode qui va avoir un impact considérable sur les décisions futures de l'éditeur, c'est dit.

Monster Hunter Wilds ouvre entièrement les portes d'un marché précis

Même si la licence prenait un peu plus d'ampleur à l'international d'épisode en épisode, qui aurait pu prédire la réussite phénoménale de Monster Hunter Wilds ? À sa sortie, le jeu a atteint des chiffres de fréquentations inimaginables rien que sur PC. Certes, l'engouement est redescendu depuis, le pic record d'1,3 million de joueuses et joueurs en simultané semblant loin maintenant. Malgré tout, au moment d'écrire ses lignes, on compte plus de 31 000 personnes ne serait-ce que sur Steam, preuve que le titre a toujours une audience vivace.

Capcom ne pouvait évidemment pas ignorer ces performances. L'éditeur japonais a bien pris note des résultats de Monster Hunter Wilds et compte s'en inspirer pour l'avenir. Dans son dernier bilan financier pour l'exercice en cours, il souligne qu'« au troisième trimestre, les ventes sur PC représentaient environ 50 % des ventes totales ». Un ratio qui met en lumière l'enthousiasme des PCistes pour les dernières sorties du studio, et en particulier le dernier MH.

Dès lors, il paraît évident pour Capcom qu'il ne faut pas ignorer ce marché moteur. L'éditeur a d'ailleurs accordé une attention toute particulière sur le polissage de sa dernière production, Resident Evil Requiem, fort de « l'expertise technique acquise en relevant les défis liés à la complexité grandissante des softwares et aux performances dans Monster Hunter Wilds ». Une expertise qui servira justement à « renforcer [son] cadre de développement PC ». Comprenez par là que les prochains jeux du studios, à l'instar de RE9 d'ailleurs, devraient viser plus souvent des sorties cross-plateforme, s'éloignant du modèle des exclusivités. Une décision radicale en accord avec son époque.



© Capcom.