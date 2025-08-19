La communauté de Monster Hunter Wilds répond toujours présente depuis sa sortie. Cependant, tout n'est pas rose pour le dernier gros jeu de Capcom, du moins pour l'instant.

Monster Hunter Wilds a provoqué un véritable raz-de-marrée à son lancement ! Depuis, l'engouement s'est quelque peu calmé, mais les joueuses et joueurs sont toujours au rendez-vous. Accueillant en moyenne entre 20 et 50 mille personnes par jour ne serait-ce que sur Steam, le dernier jeu en date de la franchise a vraisemblablement de beaux jours devant lui. C'est pourquoi Capcom a tout intérêt à soigner son bébé pour proposer une expérience optimale. Preuve en est avec le dernier communiqué de l'éditeur.

Monster Hunter Wilds va bientôt affuter ses griffes

Quand un jeu reçoit aussi régulièrement du contenu que Monster Hunter Wilds, il n'est pas rare que des problèmes nouveaux apparaissent. Entre les nouvelles quêtes hebdomadaires et les récompenses à débloquer, il se peut que vous ayez constaté quelques soucis ces derniers temps. Capcom en a bien conscience en tout cas. C'est pourquoi l'éditeur et ses équipes de développement se penchent sur plusieurs bugs récents.

Alors que la version 1.021.01.00 a résolu plusieurs soucis mineurs, dont les crash lors de déplacements rapides ainsi que les effets de la compétence « Large portée », d'autres doivent encore être pris en charge. Ainsi, Capcom prévoit déjà sa future mise à jour pour Monster Hunter Wilds. Pas de date indiquée pour le moment, mais elle ne saurait tarder.

L'éditeur a d'ailleurs déjà mentionné plusieurs des bugs qui seront réglés par cette mise à jour. Le dernier DLC cosmétique est notamment concerné. De fait, tous les joueurs PS5 ne peuvent pas lire le texte qui y est associé. Dans un tout autre genre, les commandes de montée et descente au clavier peuvent avoir été affectées sur Steam.

D'autres problèmes de Monster Hunter Wilds devraient également être pris en charge. D'abord, la taille de la fenêtre d'invulnérabilité lors de l'exécution d'un iai Spirit Slash avec l'épée longue sera repensée. Ensuite, Capcom a évoqué les options d'affichage de la barre d'objet. En sélectionnant celle-ci en étant en mode de visée et que ce mode est relâché ensuite, l'objet sélectionné disparaît. La version 1.021.02.00 sera donc certainement attendue par bien des joueuses et joueurs !

