C'est LE succès de Capcom de ce début d'année : Monster Hunter Wilds est un carton sans précédent pour l'éditeur, explosant plusieurs records sur son passage. Ainsi, fort d'une très grosse communauté, le jeu voit l'engouement qui l'entoure grimper toujours plus. Cependant, une mauvaise surprise en a attendu certains ces derniers jours. Vous aussi vous pourriez être concerné. Alors, prenez garde si vous souhaitez continuer à jouer sans problème.

Monster Hunter Wilds sévit déjà

Avec plus de 8 millions d'unités écoulées en seulement trois jours, Monster Hunter Wilds est un succès phénoménal. Cela vaut aussi dire qu'il rassemble énormément de monde à la fois, y compris des joueuses et des joueurs qui souhaitant prolonger leur expérience. De fait, le jeu comporte déjà des mods à foison. Pour autant, cela ne passe pas forcément auprès de Capcom.

En effet, plusieurs joueurs chinois ont fait état de leur situation actuelle. C'est-à-dire qu'ils ont eu la surprise de voir leur compte banni de Monster Hunter Wilds pour avoir visiblement contrevenu aux clauses relatives aux joueurs. Plus précisément, le média BiliBili a relayé les images des joueurs en question en rapportant que cette décision aurait été prise en raison de leur usage des mods.

Ces joueurs auraient utilisé des mods pour le multijoueur de Monster Hunter Wilds. Or, Capcom ne tolèrerait pas cette utilisation. Bien que cela ne soit pas écrit clairement les clauses, on peut imaginer qu'ils ne veulent pas que certains s'offrent un avantage par rapport aux autres. Mais, ce ne serait pas l'unique raison des bans. Il semblerait également que les personnes concernées aient utilisé des mods qui leur donnait accès au DLC payant du jeu.

Sur les réseaux sociaux, on peut lire plusieurs réactions. Certains comprennent parfaitement que Capcom ne permette pas qu'on ait accès à du contenu payant de façon détournée1 ou ne voient pas l'intérêt de « tricher » en jeu2. D'autres, en revanche, reproche à l'éditeur sa politique de micro-transactions et y voient là une certaine justice3. Dans tous les cas, vous êtes prévenu. Si vous comptez utiliser des mods sur Monster Hunter Wilds, soyez certain qu'ils sont tolérés par le studio. Sinon, vous courrez le risque de voir votre compte sauter.

© BiliBili.