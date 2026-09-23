Après avoir été victime de nombreux problèmes d’optimisation sur PC, les créateurs de Monster Hunter Wilds promettent que les leçons ont été apprises pour Ascendance.

Cela va bientôt faire deux ans que Monster Hunter Wilds a vu le jour, mais il est clair que Capcom est encore loin d’en avoir terminé avec son titre. En effet, au-delà même des nombreuses mises à jour dont il a pu bénéficier au fil des mois, le jeu s’apprête désormais à recevoir une grosse extension baptisée Ascendance, attendue pour 2027. Et tandis que beaucoup se réjouissent déjà à l’idée de pouvoir se plonger dans cette nouvelle aventure, Capcom a tenu à rassurer les joueurs PC en affirmant avoir retenu la leçon depuis la sortie de Monster Hunter Wilds.

Capcom parle de l’optimisation de Monster Hunter Wilds Ascendance sur PC

« Nous avons travaillé d’arrache-pied pour mettre à profit les enseignements tirés du lancement de Monster Hunter Wilds dans le cadre d’Ascendance », a en effet déclaré Ryozo Tusjimoto, producteur de la franchise, auprès de Video Games Chronicle. « Il faut simplement beaucoup de temps et de recherches pour déterminer ce qu’il faut mettre en place sur PC afin que le jeu fonctionne correctement sur différents types de configurations ». Car ceux qui étaient là au lancement s’en souviennent : Monster Hunter Wilds sur PC, ce n’était pas vraiment ça.

Il suffit d’ailleurs de faire un tour sur la page Steam du jeu pour s’en rendre compte. Noté 69% par la communauté PC, le titre de Capcom affiche des évaluations « moyennes » qui, quand on lit les commentaires, s’avèrent moins dues aux défauts intrinsèques du jeu qu’à ses performances en dents de scie sur la plateforme, où de nombreux problèmes peuvent survenir en cours de partie. Et même si le studio a depuis déployé de nombreux patchs destinés à corriger la situation, le fait est que Monster Hunter Wilds souffre encore de quelques problèmes d’optimisation.

C’est pourquoi en vue de l’arrivée d’Ascendance, dont la date de sortie exacte reste pour l’heure à définir, le studio veille attentivement à ne pas reproduire les mêmes erreurs malgré les difficultés qu’il peut y avoir à optimiser un jeu sur PC. « C’est avant tout une question d’expérience, en réalité », assure Tusjimoto. « Alors j’espère que nous pourrons mettre à profit ces enseignements dans Ascendance ». Et la communauté PC l'espère aussi, assurément. En attendant, Monster Hunter Wilds reste disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

© Capcom

Avant la sortie du DLC, le jeu arrivera sur Nintendo Switch 2

Profitons-en également pour rappeler qu’avant l’arrivée de cette grosse extension, qui introduira non seulement de nouvelles zones sur la carte, mais aussi bien sûr de nouvelles créatures et autres nouveautés de gameplay, Monster Hunter Wilds fera officiellement son arrivée sur Nintendo Switch 2 le 4 décembre prochain. Et là encore, autant dire que Capcom va être attendu au tournant concernant l’optimisation du jeu sur la plateforme, même si des titres comme Resident Evil Requiem ou Pragmata ont de quoi nous laisser confiants sur la question.

Source : Video Games Chronicle