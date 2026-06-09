Capcom a été très actif durant la période du Summer Game Fest en annonçant notamment Resident Evil Veronica, mais aussi en présentant son prochain gros DLC de Monster Hunter Wilds. Si l'on n'a pas encore de date de sortie, on a pu tout de même avoir un aperçu du contenu, notamment quelques créatures, et le moins que l'on puisse dire c'est que les fans sont déçus. Et c'est principalement la faute à une seule créature avec ça.

Le DLC de Monster hunter Wilds promet le retour de monstres iconiques

Monster Hunter Wilds Ascendance nous propose de découvrir une toute nouvelle région perchée dans les cieux. Un environnement hostile qui fera la part belle à la verticalité à première vue. Comme souvent, l'histoire nous parlera de déséquilibre de l'ordre naturel et de prédateurs dangereux qui s'activent, ici ce sont les Dragons Anciens qui seront massivement de retour. Ces créatures extrêmement puissantes sont omniprésentes dans Monster Hunter et il en existe des dizaines. Lors de la présentation des quelques monstres qui seront dans le DLC, on a pu voir plusieurs créatures bien connues, mais peu d'inédites. Anjanath, Rathalos et autre Odogaron seront de retour, certainement avec une nouvelle variante, mais un grand Dragon Ancien sera lui aussi présent, le Kushala Daora. Et qu'on se le dise, celui-là, personne n'en veut.

Un Dragon Ancien confirmé qui fait beaucoup réagir

Outre la déception du manque de nouveauté présentée, bien que l'on sache pertinemment que Capcom cache bien son jeu, c'est surtout la confirmation du retour du Kushala Daora qui ne plaît pas aux fans. Beaucoup se moquent déjà de ce Dragon Ancien, franchement épuisant à affronter. Le Dragon d'acier est en effet particulièrement résistant et peut faire des attaques dévastatrices, mais le vrai problème vient du fait qu'il contrôle le vent. Les vétérans de la franchise le savent, le monstre est présent dans pratiquement tous les Monster Hunter, et c'est toujours une plaie à combattre. Il est en effet capable de tapisser la zone de puissantes tornades et de faire de redoutables bourrasques. On est ballotté à droite et à gauche, le champ de vision est souvent presque nul… un enfer pour beaucoup de joueurs qui sont déjà fatigués à l'idée de l'affronter de nouveau.

Le Kushala Daora est de retour, mais beaucoup de fans n'en veulent pas

« Le Kushala est davantage un Ancien que je veux que vous rendiez tolérable plutôt qu'un que j'attends de vous que vous rendiez agréable », critique un joueur sur X, « Parmi tous les Anciens incroyables parmi lesquels choisir, vous avez pris le Kushala… Genre… Pourquoi ? » s'exclame un autre. Pour autant, d'autres fans semblent plutôt ravis, certains tentent même de rassurer les réfractaires en affirmant que le Kushala Daora avait déjà été changé dans Monster Hunter Rise Sunbreak. Mais pour beaucoup, les derniers souvenirs du Dragon Ancien sont ceux de World et c'est encore visiblement douloureux. Il faudra maintenant attendre 2027 pour voir ce que ça donne dans Monster Hunter Wilds Ascendance. Et vous, quel Dragon Ancien aimeriez-vous revoir ?