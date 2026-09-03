Monster Hunter Wilds nous en a mis plein les yeux avec de nouvelles images et du gameplay pour son imposant DLC, notamment en présentant un immense dragon inédit.

Capcom était bien présent lors du State of Play de ce jeudi 3 septembre 2026 avec en ouverture un nouvel aperçu du prochain gros DLC de Monster Hunter Wilds. L'occasion d'entrevoir des monstres bien connus de la licence, de nouvelles horreurs étranges et surtout un immense dragon fendant le ciel.

Monster Hunter Wilds nous en met plein la vue avec son prochain gros DLC

Monster Hunter Wilds Ascendance nous fera explorer une toute nouvelle région perchée dans les cieux et habitée par tout un tas de créatures. Certaines nous sont déjà connues, comme les Doshaguma, la Rathian, ou encore le Kushala Daora. On s'attend évidemment à un grand nombre de nouveaux monstres, mais aussi de sous-espèces encore inédites comme à chaque fois. En tout cas, l'un des monstres les plus imposants de cette extension s'est déjà dévoilé, un immense dragon serpentant dans les cieux et arborant fièrement une immense corne en invoquant la foudre. De nouvelles quêtes de difficulté maître ainsi qu'un grand nombre d'équipements inédits sont également prévu, entre autres nouveautés encore non dévoilées.

La nouvelle région de Monster Hunter Wilds Ascendance est quant à elle complètement explosée et jouera plus que jamais sur la verticalité. Notre monture, le fameux Seikret, sera même indispensable pour arpenter les hauteurs et grimper sur les immenses racines qui serpentent entre les éclats de roche. Une fois de plus, la direction artistique est absolument sublime, ça donne le tournis et on a clairement envie d'y replonger. Mais pour cela il va falloir encore attendre un moment. L'extension Monster Hunter Wilds Ascendance n'est en effet attendue que pour 2027, à une date encore inconnue pour le moment. L'année 2027 s'annonce très chargée pour Capcom qui prépare également l'arrivée de Resident Evil Veronica, autre jeu hyper attendu de l'éditeur.