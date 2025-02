Monster Hunter Wilds était évidemment présent pour ce nouveau Capcom Showcase. La prochaine grosse sortie de l’éditeur, extrêmement attendue par les fans, est venue nous dévoiler plus en détail sa prochaine bêta. Au menu, du nouveau gameplay, des monstres toujours plus énormes et évidemment, ce qui nous attend pour la prochaine phase de test sur consoles et PC. On a dit la ? Ah... attendez, Capcom a une surprise pour vous.

Monster Hunter Wilds nous promet du lourd et Capcom nous fait une surprise

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie de Monster Hunter Wilds. Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC dès le 28 février 2025. Avant ça, il y aura plusieurs phases de bêta test. C'était l'une des grosse annonce de la soirée. Si l'on savait qu'il y aurait déjà une session du 7 au 11 février 2025, Capcom a annoncé l'arrivée d'une autre bêta un peu plus tard, du 14 au 17 février 2025. Double ration ! Après avoir pu affronter deux grands monstres et un dragon gigantesque dans le désert, ainsi qu’explorer ce qui semble être une partie du début du jeu, ces nouvelles bêtas nous offriront de nouveaux défis, notamment quelques nouvelles bestioles à affronter. Ce sera aussi et surtout l’occasion parfaite pour découvrir les premiers ajustements fait suite aux retours de la première bêta. On se souvient par exemple que le manque d’impacts des coups avait fait tiquer plus d’un fan.

Rendez-vous donc du 7 au 11 février et du 14 au 17 février pour profiter de ces nouvelle phases de bêta sur PS5, Xbox Series et PC, puis en fin de mois pour la sortie définitive du jeu. À noter que participer à ces sessions de tests permettra également de déverrouiller quelques contenus bonus pour le jeu final. Vous pourrez aussi transférer votre personnage, même si la progression elle, ne pourra pas l'être.

Nouvelle région et nouveaux monstres au programme

En plus de venir pour parler de ses bêtas, Monster Hunter Wilds nous a dévoilé du gameplay et quelques nouveautés. A cette occasion on a pu découvrir une nouvelle zone : les falaises de Glace, mais également de nouveaux monstres comme le Hirabami, sorte de serpent volant très rapide, mais également des têtes déjà connues comme le Nerscylla et le Gore Magala.