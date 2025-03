La chasse dans Monster Hunter Wilds ne va pas tarder à gagner encore en intensité. Fort d'un succès historique, Capcom entend clairement surfer sur la vague pour continuellement piquer l'intérêt des chasseurs de tous bords. Son nouveau titre phare va ainsi, comme les précédents opus, bénéficier d'un suivi sur le long terme avec des mises à jour majeures gratuites. La prochaine arrive en avril, et c'est justement l'objet de l'annonce qui nous intéresse ici, avec une présentation en bonne et due forme du contenu qu'elle proposera très bientôt.

Un Showcase annoncé pour la prochaine mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds

Comme World, Rise et leurs extensions respectives, Monster Hunter Wilds verra son contenu régulièrement garni par les fameux Title Updates gratuits, qui rajouteront chacun de nouveaux monstres, de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles quêtes événement pour continuellement rafraîchir l'expérience des chasseurs. Le tout premier de cette catégorie de mise à jour arrive dans quelques semaines, et rajoutera notamment l'iconique Mizutsune, un hub central pour les joueurs d'un même lobby (avec cantine intégrée !), ainsi qu'une revue à la hausse de la difficulté.

C'est du moins ce qu'on connaît pour l'instant de le prochain Title Update à venir sur Monster Hunter Wilds. Capcom nous réserve visiblement encore quelques surprises. Le studio japonais va justement lever le voile sur tout cela bientôt : un Showcase de la première mise à jour majeure et gratuite du jeu vient en effet tout juste d'être annoncé pour le 25 mars, soit ce mardi, à 15h (heure française), sur la chaîne YouTube officielle de Capcom.

Le géant japonais nous présentera donc tous les ajouts à venir sur Monster Hunter Wilds, dont très probablement des extraits de gameplay du combat contre le Mizutsune, l'apparence de son armure, ainsi que du hub à venir. D'autres agréables surprises sont sans doute à prévoir pour susciter la curiosité des chasseurs des Terres Interdites. Rendez-vous donc en direct ce mardi en milieu d'après-midi pour découvrir tout cela.

© Capcom

Source : Communiqué de presse