Monster Hunter Wilds va prochainement avoir le droit à sa première grosse mise à jour gratuite. Au menu, un hub multijoueur avec plein de petites choses à y faire, un nouveau grand monstre, le Mizutsune ainsi que la possibilité de chasser le Zoh Shia. Du contenu très attendu qui amorcera de plus grandes choses encore, elles aussi annoncées durant le dernier showcase de Capcom. Parmi les annonces, l’identité d’un des prochains grands monstres a été dévoilée, et c’est une surprise de taille, une créature que les fans demandaient depuis très, très longtemps, qui rejoindra bientôt le bestiaire de Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds fait une annonce extrêmement attendue

Si vous trainez sur Reddit ou X sur les canaux de fans de la franchise, vous avez certainement dû croiser une vaste enquête au sujet d’un hurlement audible depuis les grottes de la Forêt Écarlate. Un cri que l’on reconnaîtrait entre mille, celui d’un prédateur adoré des fans, le monstre phare de Monster Hunter Tri : le Lagiacrus.

Oui, c’est un rêve attendu par de nombreux fans, le retour du tout premier léviathan aquatique est désormais une réalité. Le Lagiacrus a été confirmé à la toute fin du showcase de Capcom avec un teasing qui donne le frisson. Le hurlement très distinctif de la bête résonne sur fond d’écran noir avant que ses serres ne viennent projeter le cadavre encore chaud d’une de ses proies au sol.

Un monstre ultra apprécié

Le Lagiacrus est une créature emblématique pour plusieurs raisons. Il est le flagship, le monstre phare, de Monster Hunter Tri et a donc une place importante dans le scénario, mais c’est aussi et surtout le premier léviathan aquatique de la série. C’est aussi grâce à ce dernier que l’on a pu inauguré les premiers affrontements sous-marins, aussi passionnants que frustrants pour l’époque. Le gameplay était particulièrement rude sous l’eau, on ne va pas se mentir. Entre la rigidité de l’ensemble, le fait de devoir faire attention à l'environnement et l’agilité du Lagiacrus, ce n’était pas très évident, mais quelque part c’était aussi extrêmement grisant.

Le retour de cette mécanique est demandé par une large frange de la communauté, mais a très peu de chance de voir le jour. De toute façon, c’est surtout celui de la créature que tout le monde attend de pied ferme et c'est tant mieux ! Le Lagiacrus reviendra donc dans Monster Hunter Wilds dès cet été. On a pas encore de date précise, mais Capcom devrait nous donner des nouvelles d’ici le mois de mai ou juin. Une chose est sûre, les chasseurs seront là.