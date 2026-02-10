C'est en effet ce 28 février 2026 que Monster Hunter Wilds va souffler sa première bougie, après une année mouvementée, entre un lancement monstrueux, quatre mises à jour gratuites majeures ajoutant leur lot de nouveautés, mais aussi quelques déboires, notamment au niveau de ses performances sur PC, qui commencent seulement depuis peu à s'estomper. Mais le producteur de la franchise, Ryozo Tsujimoto, souhaitait s'adresser à la communauté pour parler de l'avenir proche mais aussi lointain des Terres Interdites.

Expansion du terrain de chasse de Monster Hunter Wilds en vue

Deux mois après le déploiement de la quatrième mise à jour majeure gratuite de Monster Hunter Wilds, ajoutant notamment le Gogmazios, premier Dragon Ancien du jeu, Capcom doit encore pour rappel déployer ce 18 février la version Alpha Suprême de l'Arkveld. Cela permettra d'ailleurs de boucler la boucle des variantes Alpha Suprême de chaque prédateur ultime du jeu, qui va s'accompagner de nombreuses nouveautés pendant un mois suivant l'introduction de la forme la plus difficile du monstre flagship du titre.

Cela signifie donc la fin des mises à jour gratuites majeures pour Monster Hunter Wilds. On pouvait s'en douter, une telle chose ne peut se traduire que d'une seule façon : Capcom doit déjà être au travail sur une extension. Dans la vidéo ci-dessous, Ryozo Tsusjimoto, producteur de la licence, le confirme officiellement : le développement de cette fameuse extension a bel et bien commencé. Il faudra toutefois pour l'instant se contenter de cette information, mais on nous promet de plus amples détails à son sujet cet été, probablement aux alentours du Summer Game Fest 2026.

En attendant d'en savoir plus sur l'extension de Monster Hunter Wilds, qui va sans doute ajouter un ou plusieurs nouveaux biomes de chasse, monstres, mais surtout faire monter encore d'un cran le challenge avec le fameux Rang Maître, rappelons que pas plus tard que ce 13 mars 2026 sortira Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, troisième épisode du spin-off « Pokemonesque » de la licence de monstres de Capcom. Il y aura donc de quoi s'occuper d'ici à l'injection massive de nouveautés à venir prochainement sur Monster Hunter Wilds.

Source : Monster Hunter sur YouTube