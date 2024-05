C'est en tout cas ce qu'avance le leaker réputé billbil-kun. D'après lui, nous devrions avoir droit à un second trailer très attendu de Monster Hunter Wilds incessamment sous peu. Les chasseurs avides de grands espaces doivent donc se tenir sur le qui-vive.

Monster Hunter Wilds bientôt de nouveau sur le devant de la scène

La dernière édition des Game Awards a créé la surprise en gardant comme annonce finale Monster Hunter Wilds. Depuis World, la licence de Capcom a été catapulté à un tout autre niveau de notoriété, qui n'a pas à rougir notamment de licences iconiques comme Resident Evil. Ce premier trailer du prochain jeu de la franchise n'était toutefois qu'un avant-goût. Il nous promettait cependant sur le papier un vaste et sauvage monde ouvert à explorer à dos d'une monture rappelant les Chumskys de Rise.

Le géant japonais nous promettait d'en présenter plus cet été. L'échéance approche à grands pas, et un second trailer serait imminent, d'après billbil-kun. Plus exactement, Monster Hunter Wilds pourrait remonter sur scène lors du State of Play de ce soir, ou en tout cas dans les dix prochains jours. Puisque Geoff Keighley a déjà eu l'exclusivité lors de son événement précédent, la soirée d'inauguration du Summer Game Fest est également un candidat très potentiel. Billbil-kun est en général plutôt bien informé et a pour rappel également indiqué que l'annonce d'une version PC de God of War Ragnarök serait elle aussi imminente.

L'apparition de Monster Hunter Wilds lors de la conférence de ce soir n'est en tout cas pas totalement à écarter, si l'on se réfère à des dires passés de Ryozo Tsujimoto, son producteur. « Le titre offrira un nouveau niveau de créatures détaillées et d'écosystèmes. L'équipe exploite les capacités de la PS5 à son maximum ». Les fans de la licence doivent en tout cas se tenir prêts pour cette annonce très attendue. Rappelons que le titre est attendu courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il se pourrait que Capcom en profite d'ailleurs pour en préciser la date de sortie.