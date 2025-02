En attendant la sortie officielle de Monster Hunter Wilds sur PC, PS5 et Xbox Series le 28 février, le prochain gros titre de Capcom s'est laissé approcher par des testeurs de tous horizons comme nous, tant sur PC que sur consoles. Après une bêta ouverte assez inquiétante en terme de performances, le jeu semble avoir reçu de plus amples optimisations dans sa version finale. D'après les premiers retours sur ce point, il reste encore des pistes d'améliorations sur Xbox Series et PS5 "fat". Mais qu'en est-il de la PS5 Pro ? Les experts analystes de chez Digital Foundry nous présentent leurs conclusions sur ce terrain.

Chasse aux performances sur la version PS5 Pro de Monster Hunter Wilds

Avec Monster Hunter Wilds, Capcom souhaitait éviter autant que possible les gros problèmes de performances qu'a connu Dragon's Dogma 2 à son lancement sur consoles, mais aussi sur PC. Sur Xbox Series et PS5 "fat", le mode Fidélité affiche Wilds en ciblant les 30 fps constants, avec un upscaling jusqu'en 4K. Le mode Performances essaie quant à lui de cibler les 60 fps, mais aurait visiblement quelques difficultés à y arriver de manière constante. En principe, la PS5 Pro est un moyen de concilier le meilleur des deux mondes entre Fidélité et Performances. Tel n'était cependant pas le cas à la sortie de la console sur Dragon's Dogma 2, malgré le fait qu'il ait reçu une optimisation dédiée et le fameux Game Boost de la console.

Qu'en est-il donc pour la version PS5 Pro de Monster Hunter Wilds ? D'entrée de jeu, Digital Foundry annonce la couleur en indiquant qu'il s'agit, comme on pouvait s'en douter, de la « meilleure version console ». Globalement, le titre parvient dans tous ses modes graphiques à maintenir un taux de 60 images par seconde stable, notamment grâce au PSSR, technologie d'upscaling exclusive à la PS5 Pro. La qualité visuelle peut en revanche varier en fonction des différents modes, notamment au niveau des reflets générés avec le raytracing. Le mode Performance sur PS5 Pro affiche par ailleurs toujours un certain flou artistique, certes moins notable que sur PS5 "fat", mais néanmoins bien présent.

Digital Foundry indique par ailleurs qu'il est possible de dépasser les 60 fps sur Monster Hunter Wilds avec un téléviseur 120 Hz compatible VRR, mais le résultat semble pour l'heure moins stable qu'en bloquant le jeu au sacrosaint seuil des 60 images par seconde. En définitive, à moins de disposer d'un puissant PC, la version PS5 Pro du jeu se présenterait de facto comme la version console la plus optimale pour Monster Hunter Wilds, en attendant de plus amples optimisations de la part de Capcom sur les autres plateformes.

