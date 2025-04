Monster Hunter Wilds va grandement se garnir en contenu ce 4 avril avec le Title Update 1, sa première mise à jour gratuite majeure. Celle-ci va notamment rajouter le Mizutsune, faire revenir le Zoh Shia, mettre en place un hub central, avec son lot d'événements saisonniers, et plus tard déployer une version Alpha Suprême du Rey Dau. Il ne s'agit toutefois que du début du support sur le long terme de son nouveau carton planétaire par Capcom. Son directeur, Yuya Tokuda, s'est en effet fendu d'une lettre ouverte indiquant qu'il a bien entendu les demandes de la communauté, et que ses équipes travaillent à les satisfaire dès que possible.

Raffinement de la formule Monster Hunter Wilds en cours d'investigation

Pour accompagner l'annonce record que Monster Hunter Wilds avait dépassé les 10 millions d'unités vendues dans le premier mois de sa sortie, son directeur s'est fendu d'une lettre ouverte à l'attention de la communauté des chasseurs. En plus de les remercier chaleureusement, Yuya Tokuda en a profité pour offrir un aperçu de la feuille de route à venir sur le jeu. Ce notamment pour répondre à de nombreuses doléances des joueurs, notamment s'agissant d'améliorations de type qualité de vie.

Celles-ci ont entre autres trait à une profonde refonte de l'interface, jugée à juste titre assez opaque dans Monster Hunter Wilds. « Nous allons rendre l'accès aux informations de l'interface plus facile dans de futures mises à jour, pour fluidifier l'expérience de jeu globale, en facilitant notamment le fait de refaire les stocks de ses objets, la consultation les informations de ses compétences, la participation à des quêtes multijoueur, l'utilisation du Seikret ou améliorer le comportement de la caméra durant les chasses ».

Le directeur de Monster Hunter Wilds adresse également les critiques de nombreux joueurs s'agissant des performances du jeu. Dans sa lettre, il se concentre sur la version PC du titre. Attendez-vous dans le Title Update à venir à « des correctifs qui réduisent l'utilisation de la VRAM et une amélioration des temps de chargement au niveau de DirectStorage [fonctionnalité propre à Windows, NDLR] ».

Gros buff à venir pour la Fashion Hunter et certaines armes

Outre ces améliorations de type qualité de vie ou au niveau des performances sur la version PC de Monster Hunter Wilds, son directeur indique dans sa lettre que d'autres importants changements arriveront courant mai ou dans le Title Update 2 prévu cet été (qui accueillera notamment le très attendu Lagiacrus. À commencer par l'ajout d'une fonctionnalité très demandée par les joueurs : la possibilité de changer l'apparence de son arme. À défaut, un mod était venu compenser son manque, notamment s'agissant des armes Artian, nettement plus « meta » que les armes traditionnelles, mais à l'apparence qui n'est pas du goût de tout le monde.

En parlant des armes, Yoyu Tokuda promet enfin que des modifications d'équilibrage viendront en améliorer certaines, à commencer par le marteau. En revanche, certains éléments jugés trop puissants, comme le Manteau de Corruption, seront nivelés vers le bas dans la mise à jour de ce 4 avril. Les autres manteaux seront à l'inverse renforcés pour compenser la chose.

Enfin, sachez que le Rey Dau Alpha Suprême sera suivi fin mai par les versions Alpha Suprême des autres monstres composant actuellement le endgame. À savoir les prédateurs ultime de chaque région, et les deux derniers monstres du mode Expert. Quoi qu'il en soit, Capcom n'entend pas abandonner Monster Hunter Wilds de sitôt, pour le plus grand plaisir des plus de 10 millions de chasseurs s'étant lancés dans les Terres Interdites.

© Capcom

Source : Site officiel de Monster Hunter