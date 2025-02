C'est en tout cas ce qu'on peut retirer d'une interview de Ryuzo Tsujimoto et Yuya Tokuda, respectivement producteur et directeur de Monster Hunter Wilds, auprès de MP1st. Compte de l'orientation assumée d'une coopération à 4 joueurs de ce nouvel opus, un élément phare notamment du endgame de World et Iceborne ne sera pas présent à sa sortie. Il se pourrait cependant qu'il fasse un retour remarqué dans une mise à jour post-lancement.

Chasse gardée jusqu'à 4 à la sortie de Monster Hunter Wilds

Plus que dix petits jours nous séparent de la sortie officielle de Monster Hunter Wilds sur PC, PS5 et Xbox Series. Si beaucoup ont hâte de découvrir cet opus nouvelle génération de l'une des plus grosses franchises de Capcom, certains se demandent de quoi son endgame sera fait. Traditionnellement, un nouveau titre de la licence se divise en effet en deux parties : Novice et Expert. Cette seconde partie mène à la conclusion de l'histoire principale, et à l'accès au endgame.

Sur ce point, les producteur et directeur de Monster Hunter Wilds ont confié à MP1st que les quêtes de raid comme la Kulve Taroth dans World et le Safi'jiiva dans Iceborne ne seront pas de la partie au lancement. « Nous n'avons pas de plan pour des quêtes de raid au lancement du jeu. Comme dans World à sa sortie, c'est un choix délibéré de notre part, et non imposé par une quelconque limitation technique. Nous voulons d'abord que les joueurs profitent du gameplay de Monster Hunter Wilds et s'amusent dans des groupes jusqu'à 4 joueurs. Le contenu plus difficile impliquant plus de participants viendra après ».

À noter que, si les quêtes de raids assuraient définitivement le spectacle dans les précédents jeux, la quasi-obligation de les répéter en boucle pour obtenir le meilleur équipement disponible pouvait se montrer pénible à la longue. Reste donc à voir ce que prévoit Capcom sur ce terrain pour Monster Hunter Wilds. Il faudra toutefois attendre un moment avant d'y voir arriver des quêtes de raid. On sait en effet que la mise à jour gratuite du printemps ajoutera le Mizutsune. Le mystère reste cependant entier quant au monstre qui rejoindra le roster avec la mise à jour de cet été. Peut-être qu'ici se cache le tout premier raid du jeu ? L'avenir nous le dira.

